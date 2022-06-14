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大陸 大陸焦點 特派現場

唐山被毆兩女子轉普通病房　因疫情禁探視...移動需借助輪椅

記者魏有德／綜合報導

河北唐山燒烤店打人案發生至今，民眾關心在加護病房的兩名被害女子傷情，甚至有傳言其中一人已經死亡。根據收治兩人的華北理工大學附屬醫院工作人員透露，兩名被打住院女子均已轉入普通病房，「不在ICU（加護病房）了。」同時，當地婦聯團體也表示，該案件中，絕對沒有受害者死亡，出入病房需借助輪椅行動。

▲▼ 唐山惡男毆打女性事件 。（圖／翻攝抖音）

▲外界關心河北唐山發生的暴力事件被毆女子傷情 。（圖／翻攝抖音）

《天目新聞》報導，華北理工大學附屬醫院相關科室的工作人員表示，目前兩位被打住院的女性生命體徵平穩。關於救治具體情況，因涉及到患者隱私，醫院不便對外透露，其他一切情況均以公安官方通報為準。

根據華北理工大學附屬醫院規定，病房實行封閉式管理，謝絕一切探視及無關人員進入，醫院大門也有工作人員把關值守。此前，由於兩名被害女子的頭部受到嚴重毆打，她們還曾在該院的口腔科接受治療。

▲▼唐山受害女客傷勢照曝光　「攻擊集中頭臉」被打到變形腫脹。（圖／翻攝微博）

▲陸網流傳的唐山受害女客傷勢照。（圖／翻攝微博）

該院工作人員也證實，唐山婦聯人員確有到醫院探望，還未見到兩名女子的家屬，具體情況得向有關部門查證。

根據事發時流出的照片顯示，被打女子的傷勢主要集中在頭部，頭臉嚴重變形腫脹，用紗布包了起來，紗布上也可見到大範圍的血跡。同時，女子的上衣上也沾滿了血，而且有許多儀器導線貼在她的身上，顯示傷情嚴重。

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