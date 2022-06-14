癲癇發作！男失蹤3天　躺水門溪床幸運獲救...只剩口鼻露出水中

▲潮州警方協同民力成功救出失蹤古姓村民 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

來義鄉古姓村民8日離家未歸，家人著急報警，潮州警方調閱視系統會同村長、家長搜索，3天後3層樓的二峰圳水匣門溪床找到，剩下口露出水面且失溫，情況相當危險，驚險將他救上岸，送醫治療。

55歲的來義鄉古姓村民民的家屬6月8日晚上報案，聲稱其兄長早上出門後即不知去向，家屬著急請求警方及古樓趙村長協助，經趙村長調閱社區監視器，發現古失蹤當日步行往二峰圳水匣門方向，家屬偕同村長於河邊沿路呼喊仍無所獲。

柯所長帶著警員邱曉華持續調閱沿途監視器，並詢問該水匣門管理主任獲知當日有一民眾在水匣門底下行走，經警方比對特徵確定為失蹤的古姓村民，警方立即與古樓村長前往該處搜尋，於11日晚上9時左右，於水匣門河床上發現他，仰躺水面僅露出口鼻，情況相當危急且有失溫現象。

警方及村長立即垂降3層樓高堤防救援古民，並通知消防隊前往救援，現場所有人一同齊力將古民從河床下拉起，後由救護車送往醫院救治。家屬向警方表示古民有輕微的癲癇，可能因下去河床查看水源時，無力爬上堤防，家屬對於警方及熱心村民主動熱心協助之精神深表感謝。

分局長簡彥匡肯定來義分駐所同仁，成功救援受困民眾，深值肯定與讚譽，警方呼籲，民眾登山前應先充分了解當地地形、天候，檢查裝備、糧食，並隨時注意自身身體狀況，做好充足準備再行登山，才能確保自身安全。