詐團陸女問警員編號...台中警怒嗆：57088啦 　被罵5字經掛電話



▲台中大甲一名男子遭到詐騙，急著到超商匯款。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導



詐騙案件層出不窮，雖然是老套手法但仍不斷有民眾受騙。台中一名24歲男子被詐騙集團騙說重複購買25本書籍，先用網銀轉出18999元，再到超商想要匯款，員警接獲機警店員報案趕抵現場，立刻接手電話跟大陸口音女子對話，員警表明身分，對方竟要求要知道警員編號，讓員警氣炸回「57088啦，我是你爸爸！」，女子怒罵髒話掛電話。



大甲警分局員警表示，9日一名男子被詐騙集團盯上，說他在購物平台誤勾選項，重複訂購25筆訂單，詐騙集團女客服先叫他用網路銀行匯出18999元，成功後再要求對方到超商繼續匯款，所幸超商店員機警，發現男子神色異常馬上報警，員警趕抵後馬上接手電話，並向假客服表明身分。





▲所幸員警幫忙阻詐，才保住民眾辛苦錢。（圖／記者許權毅翻攝）



員警一看電話開頭號碼為+88602，是常見詐騙集團電話，再聽女子有著濃濃大陸口音，更加確定就是詐騙集團，員警表明身分罵女子還想要說什麼，不料女子反問員警編號，員警怒質問對方編號，對方還稱是「13752」，讓員警馬上氣炸回我是「57088啦，我是你爸爸」，女子惱羞怒罵五字經後掛電話，男子則傻眼問「我被騙了？」。





▲大甲警方特別到超商感謝機警員警協助，避免民眾遭詐。（圖／記者許權毅翻攝）



大甲警方表示，詐騙手段不斷更新，但也有許多老套手法，呼籲民眾提高警覺，也感謝超商店員跟員警共同阻詐，保住民眾的血汗錢，並表示有問題可撥打165反詐騙查證，或到附近派出所尋求協助。