「打3劑才能跟團玩」快解禁了！交通部已向指揮中心提議取消

▲指揮中心規定，打滿三劑疫苗才可參加旅行團。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

指揮中心陸續鬆綁防疫禁令，交通部觀光局表示，已建議鬆綁「打三劑才可參加旅行團」的限制，交通部長王國材表示，已將公文函送指揮中心，待指揮中心同意即可取消禁令。另外關於7月15日上路的國旅振興計畫，近日也會公布施行細節。

王國材表示，由於旅行業反應，國內旅行團多是老人參加，老人打滿三劑疫苗的比例較低，導致一半旅行團被取消，然而現在連健身房三劑令都鬆綁，因此業者希望也可取消「打三劑才可參加旅行團」的限制，目前交通部已將公文函送至指揮中心，若指揮中心同意就可取消。

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觀光局於7月15日到12月15日推出國旅振興計畫，每人每日最多可補1300元，平日至主題樂園還可享門票3折優惠。王國材表示，交通部已與觀光業者討論好細節，預計六月中、也就是近日就會公布計畫細項，提供明確指引以利業者參考。

針對何時會開放觀光客入境，王國材表示，時間點由指揮中心決定，交通部先請觀光業者利用國旅補助計畫熱身，等到開放時就有足夠量能迎接國際旅客，另外觀光出入境指引都已完成，近日會送交指揮中心審查，初步仍是以打滿三劑疫苗、PCR兩天陰性證明為必要條件。