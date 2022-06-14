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估6／30跌破萬　沈政男：現在只剩高峰的2分之1

記者陳俊宏／綜合報導

13日新增4萬5081例本土，對此，精神科醫師沈政男表示，這個數字是是32天以來的最低，代表全台疫情已經往下走了好一段時間，現在只剩高峰的2分之1，6/30下行破萬仍是有希望！他也認為，中南部新增早已過了高峰，只是因為人流指數短期上揚，而在上周耽擱了一下。

沈政男在臉書說，高峰出現在5/26，距離13日18天，而往前推18天，5/8新增是4萬248例，這代表曲線大致是左右對稱，上行與下行到同一高度所需時間大致是一樣的。

沈政男指出，花了18天才降了一半，看起來有些緩慢，但如果從6/6的8萬2928例來算，就放心一些了，因為以這樣的下降速度，6/30下行破萬仍是有希望！

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▼沈政男認為，全台疫情已經往下走了好一段時間。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

沈政男提到，13日死亡數目降到了接近100，看起來他的理論尚未被打破，也就是整體致死率不會超過萬分之13，因為同一天發病的致死率就是如此；先前乃因死亡落後新增，使得每天死亡數目達到此比例的2倍，如今此效應已漸漸降低，未來每天死亡數目應該會落在百例以內。

沈政男表示，到了疫情後期，死亡數目跟新增會形成一定比例，也就是大約等於致死率；最新人流指數顯示，在端午節後再度降了下來，令人放心一些。

沈政男分析，中南部新增早已過了高峰，他老早就講過了，只是因為人流指數短期上揚，而在上周耽擱了一下，當然往下走的趨勢一開始不會很快，看起來好像還在高原，但會跟北部一樣，下降越來越明顯。

沈政男認為，入境檢疫天數縮短，基本上影響不了大局；BA.4與BA.5現在看起來還是成不了氣候，影響不大，如果台灣疫情還是以BA.2為主，那感染過就不會再被感染了啦。

►本文獲得沈政男醫師授權。

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