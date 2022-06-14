專家：台灣檢測到BA.4和BA.5不意外　年底疫情將再起

▲影片為指揮中心昨日（13日）的疫情記者會。

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心昨日（13日）公布國內首次出現Omicron亞型變異株BA.4、BA.5案例，5例個案皆已在機場被攔截，目前沒有發現擴散狀況。長庚大學新興病毒研究中心主任施信如表示，對於台灣檢測到BA.4、BA.5完全不會感到意外，預計年底可能會再爆發一波疫情，但規模會比現在還要小，民眾不用過度擔心。

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▲我國自6月1日起，入境旅客改採唾液篩檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

指揮中心13日公布新增5例邊境攔截BA.4及BA.5境外移入確診病例，個案分別為4例男性及1例女性，年齡介於30多歲至60多歲，入境日介於今年6月2日至6月7日，其中檢驗出Omicron BA.5的個案分別來自美國2例、土耳其1例以及波蘭1例，檢出Omicron BA.4的個案則是從智利移入。

根據《聯合新聞網》報導，長庚大學新興病毒研究中心主任施信如坦言，對於台灣檢測到BA.4、BA.5完全不會感到意外，因為它們仍屬於Omicron變異株，預計台灣年底可能會再爆發一波疫情，但規模會比現在還要小，民眾不用過度擔心。

▲BA.4和BA.5是Omicron亞型變異株。（圖／指揮中心提供）

至於什麼是BA.4、BA.5，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.4和BA.5是Omicron亞型變異株，今年1、2月首次在南非發現，4、5月在南非快速引發第5波疫情。

羅一鈞說，國內疫情在1至3月的時候，北部以BA.1為主、南部是BA.2，4、5月本土疫情初期，有些是BA.1，新北後續有BA.2和BA.3，不過，如果國內沒有主要變異株亞型的變化，重複感染的可能性相對較低，但不敢保證是零。

羅一鈞也提到，基本上重複感染同一序列亞型變異株的機會很少，如果BA.4和BA.5造成社區流行，是因為有很強的傳染力跟免疫逃脫，所以產生二次的感染狀況應該會提高。