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沒有無敵星星！染Omicron後防再次感染有效性僅50%　比Delta還慘

▲▼快篩陽性。（圖／達志影像／美聯社）

▲隨著傳染力極強的Omicron病毒出現，人們二次感染的機率大幅提升。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

目前全球新冠肺炎確診數超過5億，疫情初期的研究指出，已經染疫康復的人，幾乎不會再確診第二次，但隨著傳染力極強的Omicron病毒出現，人們二次感染的機率大幅提升，最嚴重的病例是在染疫後20天內又再次確診。美國《紐約時報》就整理了以下關於新冠康復後常見的問題。

確診康復後免疫力能維持多久？

卡達威爾康奈爾醫學大學（Weill Cornell Medicine-Qatar）研究小組指出，過去只要感染過Delta病毒或更早前的毒株，其預防二次感染的有效性就高達90％。但Omicron病毒出現後，這個數字已經被徹底改變，患者確診過一次Omicron病毒後，其預防再次感染的有效性僅在50％左右。這意味著，無論你先前感染過何種新冠病毒，都有可能再次感染Omicron，或是確診Omicron之後，又被其變異株感染。

此外，免疫系統對新冠病毒的防禦力，也會隨著感染時間逐漸遞減，2021年10月發表的一項研究顯示，人們在平均確診後3個月就有可能再次染疫，但Omicron可能讓防禦力衰退得更快。今年2月丹麥發表的一項研究指出，有人在感染Omicron變異株BA.1後20天，又再次感染Omicron變異株BA.2。

▲▼新冠疫情蔓延，民眾PCR篩檢需求暴增，儘管各大醫院都已派出大量人力，但還是無法消化龐大的篩檢需求。圖為亞東醫院外PCR篩檢區大排長龍的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲患者確診過一次Omicron病毒後，其預防再次感染的有效性僅在50％左右。（圖／記者湯興漢攝）

二次確診的症狀會更嚴重嗎？

加州拉霍亞免疫研究所（La Jolla Institute for Immunology）病毒學家克羅蒂（Shane Crotty）指出，二次感染後，身體可以召喚T細胞、B細胞等免疫細胞，「它們會記得上一次是怎麼戰鬥的。」這意味著接種過疫苗、加強針或再次感染的人，其體內的新冠病毒不會進行高水準的複製，不論是二次或三次感染，其病程會更短，症狀也會更輕。

流行病學家阿布拉達德（Abu-Raddad）的團隊在2021年5月至今，調查了超過1300件再次感染的病例，結果發現沒有任何人進入重症病房，也沒有任何人死亡。不過，他也強調不可輕忽二次感染的威力，「可能還是會發燒，身體感到疼痛，昏昏沉沉，演變成長新冠。」

如何降低二次感染風險？

阿布拉達表示，防止二次感染的方法就是打疫苗和遵守防疫措施，「對於新冠再感染，並沒有什麼特別神奇的解決辦法。」以接種疫苗來說，即便已經確診過，只要在感染後幾週就能再去接種，克羅蒂說，「相比對感染帶來的免疫力，科學上對疫苗帶來免疫力的信心要大得多。」

儘管全球許多國家城市已鬆綁防疫限制，是否加倍小心已經成為一種個人選擇，但專家仍認為在密集處戴口罩、保持社交距離，並保持通風仍是最好的防護措施。

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