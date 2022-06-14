清冠一號不宜搭配這口服藥　中醫研究所曝原因

▲台灣清冠一號。（圖／記者許宥孺攝）



記者陳俊宏／綜合報導

民進黨立委、醫師林靜儀提醒，「台灣清冠一號」及「輝瑞新冠口服藥Paxlovid」兩藥不宜合併使用。桃園敏盛醫院副院長柯紹華也表示，「這真的是很重要的訊息，感謝各位！」

林靜儀14日在臉書說，疫情以來，對於是否用藥、如何用藥、用藥申請等等，一直有很多錯誤與迷思；「台灣清冠一號」是需醫師處方的專案藥品，抗病毒藥Paxlovid也是需要醫師處方的專案核准藥品。

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▼輝瑞新冠口服藥Paxlovid。（圖／路透）



林靜儀表示，許多中醫師這段時間都提出了很多提醒，他們辦公室發文給衛福部中醫藥研究所，要求專業意見，在目前有限的研究資料（非人體實驗），這二款藥品會有特定代謝酵素的抑制與競合問題，因此中醫藥研究所給本辦公室的結論是「台灣清冠一號與Paxlovid不宜併用」。

林靜儀指出，真正尊重中醫專業，就真真切切把中醫藥品看待為有藥效，也可能有副作用、有藥物交互作用的藥物，而不是可以自行使用來「有病治病沒病強身」的「保養」用品，這也是目前確診個案若符合用藥條件，是二藥擇一，不建議併用。

林靜儀提醒，至於有些民眾「好心贈送」清冠一號，給已在使用抗病毒藥物的確診親友，或是因為二藥擇一所以在Paxlovid之外，另外自行使用「類清冠」的藥草茶、水劑，真的可能反而有害，尊重醫療專業，保障健康。而柯紹華也在該文底下留言，「這真的是很重要的訊息，感謝各位！」

▼中醫研究所函文。（圖／翻攝林靜儀臉書／下同）

