妹子喉嚨痛痛的急快篩！　一看紅線「不在C也不在T」傻眼了

▲原PO做快篩，結果線不在C也不在T上。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我快篩了無數次，第一次遇到這種。」一位女網友近日在Dcard發文，說她接觸確診者之後，出現喉嚨痛的情況，就想說應該是被傳染了，便用快篩試試看，結果讓她傻眼，因為紅線既不在C也不在T上，「出現一個很不知所云的答案」。超奇葩的畫面，也讓不少人不禁笑呼，「介於有跟沒有之間。」

這位女網友以「快篩出來不在C也不在T」為題發文，文中表示，「我有接觸確診者，然後今天開始喉嚨痛……那種感覺就像沙子在喉嚨裡刮來刮去」，就想說應該中鏢了，便趕快拿快篩來篩篩看，用的則是羅氏的試劑。

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沒想到這一篩，反而讓她看不懂了，因為紅線雖然比較偏在C，但嚴格來說又有點偏離C，確定的是不在T上。而且，原PO已經快篩了無數次，但還是第一次遇到這種不知所云的結果，「害我不知道要不要再拿一個快篩來篩。」

貼文一出，不少人忍不住笑呼，「介於有跟沒有之間」、「介於確診跟沒確診之間」、「介於中與沒中，全靠信念。」也有網友表示，「這個快篩結果是無效的，請再使用一個」、「不確定的話，可以再做一個呀！與其在那裡窮擔心。」原PO之後也確實有重篩，並曝光結果，「各位，今早篩喉嚨+鼻子確診了。」