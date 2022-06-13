瑞典田鼠體內發現「新冠狀病毒」　和COVID-19、SARS同家族

▲研究人員在田鼠體內發現新的冠狀病毒（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

瑞典研究團隊最新研究顯示，在一批捕獲的260隻堤岸田鼠（Myodes glareolus）體內，發現了一種新的冠狀病毒，並將其命名為「格里姆瑟病毒」（Grimsö Virus），它和新冠肺炎病毒與MERS病毒屬於同個家族，儘管目前Grimsö病毒對人類並無直接威脅，但科學家認為有持續監測的必要。

瑞典烏普薩拉大學（Uppsala University）人畜共患病研究中心（The Zoonosis Science Center）的研究團隊在2015年至2017年之間，觀察捕獲的260隻堤岸田鼠，並對其進行冠狀病毒測試，結果居然在3.4％的田鼠體內發現一種新的冠狀病毒，並將其命名為「格里姆瑟病毒」。

值得注意的是，格里姆瑟病毒與新冠肺炎病毒、SARS病毒、MERS病毒同屬於beta亞科冠狀病毒家族。研究顯示，冠狀病毒是造成人類與動物疾病的重要病原體，目前已知會造成人類感染的有7種，其中包含可能導致嚴重疾病的新冠肺炎病毒（SARS-CoV-2）、嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒（SARS-CoV）與中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS-CoV）。

瑞典病毒學教授Åke Lundkvist表示，雖然這種病毒目前對人類沒有直接威脅，但隨著與囓齒動物相關的傳染病呈上升趨勢，仍建議持續進行監測。

先前也有研究指出，自然環境的破壞可能使未來出現更多傳染病，尤其來自動物或人畜共患的疾病，通常都是源自於土地使用的變化，包含愛滋病毒、伊波拉病毒和茲卡病毒在內，約有31％的新爆發傳染病都和土地使用變化有關。

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