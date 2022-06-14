打新冠疫苗竟遭掐頸！小三慘成「花貓女」　人夫理智線斷原因曝

▲新北1名女子想出門施打新冠疫苗，卻遭同居男友毆打，甚至遭迫簽下12萬借據。（圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

新北市陳姓人夫不滿小三要外出施打新冠疫苗，為阻止出門竟徒手痛毆其臉頰及掐脖子、導致左右臉頰有抓傷等，甚至逼簽12萬借據，小三為想離家打疫苗，只好答應簽下借據，事後也決定報案提告。法院審理時，陳男不滿稱「她說我被我老婆戴綠帽」，因此才暴怒動手。士林地院審結，依傷害罪處拘役40日，可易科罰金4萬元。

小三妍妍（化名）指出，去年6月2日，她想出門施打新冠疫苗，卻遭陳男毆打臉頰、掐脖子後壓制床上，導致左側臉部抓傷、右側脖子抓傷等，不僅如此，陳男更逼她簽下借據，為了想順利施打疫苗，只好含淚簽下。

法院審理時，陳男否認動手並辯稱，當天妍妍向他借錢治病，又不願簽借據，加上之前就有為了欠錢的事情爭吵，妍妍也對他言語暴力，說「我被我老婆戴綠帽、自導自演、神經病」雙方才爆發劇烈爭吵，妍妍更想動手打人，因此才將她推開，吵完架後也有載妍妍去施打疫苗；陳男也加碼指控，過去妍妍開刀、住院都是他出錢出力，因此妍妍共欠他15萬，但一毛都沒還。

▲ 小三為了能順利出門打疫苗，遭迫簽下借據還被打到渾身傷。（示意圖／翻攝unsplash、pexels）

法院經查發現2人是因妍妍欠陳男錢，因此陳男要求簽立借據，勘驗雙方手機對話紀錄及家庭暴力通報表、刷卡紀錄等，發現陳男所述為事實。

妍妍在法庭上侃侃而談，當天出門打疫苗，陳男突然要她還錢，將門鎖住，但陳男表示可以簽借據，但她拒絕，因此遭毆打，遭掐住脖子後她才嗆「你掐啊把我掐死算了」，陳男放開後寫了15萬借據逼她簽名，但她不同意更反問「憑什麼？」陳男才說，交往1年半吃住都用他的，不簽就不能打疫苗，因此她才另外寫一張12萬借據。

法官審酌陳男僅因借款就與妍妍發生爭執，進而徒手打人，導致妍妍受傷，又強制妍妍簽立借據，考量妍妍曾具狀表示，陳男造成她身心傷害及精神傷害，加上陳男有不能安全駕駛致交通危險前科，兼衡他已婚、育有3子、2子未成年，目前疫情沒工作，依傷害罪處拘役40天、可易科罰金4萬。全案可上訴。