好消息！兒童接種可降低MIS-C風險　Omicron引發炎症機率比Delta低

▲研究人員發現，Omicron疫情下出現MIS-C症狀的兒童比之前幾波疫情要少。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

台灣連續出現8例兒童多系統發炎症候群（MIS-C），讓這個好發於兒童族群的嚴重後遺症成為新的關注點。儘管人們現在對MIS-C的了解有限，不過丹麥最新研究發現，Omicron變種病毒引起的MIS-C病例較少，而專家認為，這是因為兒童開始接種疫苗的功勞。

綜合外媒報導，丹麥研究人員分析了58.3萬宗在今年1月1日至3月15日間染疫的0至17歲確診病例後，發現其中有12人後來出現MIS-C症狀。MIS-C是新冠確診者在染疫後出現的免疫反應。這種病症雖然十分罕見，但也有可能會危及生命。它好發於6至12歲的染疫兒童間，他們通常會在感染新冠的6週內發病，而且幾乎所有患者都需住院治療。

▲研究人員認為，施打新冠疫苗可以防止兒童在染疫後出現MIS-C症狀。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

研究人員進一步進行分析後，發現雖然感染新冠後出現MIS-C的人數頗高，但這些患者之中，只有1人曾接種新冠疫苗，顯示新冠疫苗在Omicron疫情之中，可以防止免疫系統引起致命的炎症反應，才讓曾接種疫苗的兒童在出現突破性感染後，後續出現MIS-C的風險降低。相關研究已在8日被刊登於美國醫學協會出版的期刊JAMA Network上。

英國此前也有研究指出，Omicron病毒所引起的MIS-C病例比Delta帶來的病例要低，而Delta導致的病例又比Alpha要少。相關研究結果與丹麥目前的狀況不謀而合，因為丹麥最近的數據表明，儘管未接種疫苗兒童出現MIS-C的案例仍高，但在Omicron疫情之中，只有不到萬分之一的兒童出現了MIS-C。

雪梨大學兒童與青少年健康學系副教授布里頓（Philip Britton）指出，這是Omicron獨有的特點，雖然目前科學家還不知道究竟Omicron為何會降低MIS-C的發生率，「不過如果新冠未來會往Omicron的方向持續發展的話，那這個消息對從事兒童健康的人而言絕對是件好事」。