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GG好痛！他竟將「18cm電線」塞入尿道　醫生直接用鑷子夾出

▲▼男子將18公分電線塞入尿道。（圖／取自Urology Case Reports）

▲男子將18公分電線塞入尿道。（圖／取自Urology Case Reports）

記者張方瑀／綜合報導

巴基斯坦一名男子因為排尿不順，居然將一根長達18公分的電線塞入尿道中，結果導致整根陰莖發炎腫脹，最後還是由醫生用鑷子將電線夾出。

根據《每日郵報》報導，巴基斯坦一名64歲男子因為排尿不順，所以異想天開將一根電線塞入尿道中，結果卡住出不來，整根陰莖出現輕微發炎腫脹，只好到醫院求救。他向外科醫師表示，自己過去兩個月飽受排尿困難與疼痛所苦，才會嘗試用電線協助排尿。

▲▼男子將18公分電線塞入尿道。（圖／取自Urology Case Reports）

▲醫生直接用鑷子將整根電線夾出。（圖／取自Urology Case Reports）

這起病歷紀錄在《泌尿學病歷報告》（Urology Case Reports）期刊中，醫療團隊指出，當他們觸摸男子的陰莖時，還能清楚感受到卡在裡面的電線，透過x光照可以看到，這根長達18公分的電線，從尿道孔一路向上延伸至膀胱，最後直接用鑷子將整根電線夾出，所幸男子復原狀況良好，沒有其他後遺症。

醫療團隊也在期刊中提到，確實有將金屬線置入尿道內的「尿道擴張術」（Urethral Sounding）手術，讓病患的尿道順暢，更易於排尿，但此手術必須透過專業醫療人員進行，且要全身麻醉，金屬線也非常細小，若操作不慎，可能會出現感染、出血、尿道受損等併發症。

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