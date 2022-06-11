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猴痘患者「陰莖上也長膿皰」　全球破1300例！美國採購50萬劑疫苗

▲▼猴痘、圖為標有猴痘病毒陽性和陰性的試管。（示意圖／路透）

▲美國官員表示，正在採購更多猴痘疫苗。（示意圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

猴痘疫情自5月激增以來，原本非疫區的大約30個國家已突破1300例確診，美國截至10日則累計共45例。美國官員表示，已經採購50萬劑猴痘疫苗以因應病例持續增長，有30萬劑將在未來幾周到貨外。另外，加拿大醫師表示，據臨床治療經驗，患者口腔、生殖器或肛門區域都可能出現皮疹或病變。

根據美媒ABC報導，美國已在15個州和華盛頓哥倫比亞特區發現45例猴痘病例。衛生官員10日表示，儘管美國大眾面臨的染疫風險很低，但政府正在採取行動，確保醫療措施到位。美國目前批准2劑「Jynneos」疫苗可用於預防猴痘。

負責疫苗與治療緊急儲備的衛生部官員歐康奈爾（Dawn O’Connell）表示，美國政府擁有7.2萬劑Jynneos疫苗，未來幾周將從製造商Bavarian Nordic取得30萬劑，總訂購量達50多萬劑，將陸續在今年晚些時候到貨。她也透露，Bavarian Nordic還有其他將提供美國份額的疫苗。

▲▼全球各地出現猴痘病例。（圖／路透）

▲加拿大醫師分享臨床治療經驗稱，當地猴痘患者的痘瘡表現和以往非洲患者的病徵有所不同。（圖／路透）

加拿大廣播公司（CBC）報導，蒙特婁的家醫科醫師安托萬（Antoine Cloutier-Blais）與他的同事已經治療了約15名猴痘患者，他注意到這些患者的痘瘡並不像網路上流傳的過去非洲地區感染者的狀況，「病變更小，而且通常限於局部，表現形式也非常廣泛。」他指出，某些情況，身體各個部位或內部都可能出現病變，包含口腔、生殖器或肛門區域，有時會擴散到四肢、軀幹或全身。

傳染病醫學雜誌《歐洲監測》（Eurosurveillance）日前發表一例個案研究，一名30多歲HIV陽性男子在歐洲旅遊並從事性行為後，於5月被診斷出猴痘，最初症狀是陰莖出現無痛膿皰，但迅速惡化為又癢又痛，3天後開始發燒，隨後數日皮疹擴散至軀幹、臉部與四肢。研究作者指出，個案到院檢查時，陰莖病變大部分已結痂，手部、下肢病變則是無痛的丘疹狀膿皰。

不過，安托萬指出，對於其他病人而言，可見症狀輕微，甚至只是皮膚上的一個標記而已。報導提到，猴痘通常會表現出類似流感的病徵，例如發燒、發冷、頭痛、肌肉僵硬和直腸炎（Proctitis）等，這些症狀可能相當輕微，甚至難以覺察，導致後來出現的皮疹往往會成為病患的第一個警訊。世衛組織猴痘技術負責人路易斯（Rosamund Lewis）表示，「猴痘可以偽裝成其他疾病。」

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