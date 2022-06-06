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詭異畫面曝！他突狂打空氣僵直倒地　影片吸1200萬觀看

@jibran.patel #lalshahbazqalandar #malang #mout #death #skiptherinse #tariqjameel ♬ Emotional Islamic Music - Arslan Chaudhry

記者張靖榕／綜合外電報導

巴基斯坦一名青少年日前詭異死亡，監視器影片拍下他生前最後身影，在朝空氣一陣亂打驚叫後，突然倒地四肢僵直發硬。影片在TikTok曝光後發酵，超過1190萬網友瀏覽，不少人認為他看到的是死亡天使。

監視器影片由網友吉布蘭（Jibran）上傳到TikTok，該名青少年走過一排桶裝水後突然回頭，雙手掩面搓揉臉龐後，隨即彷彿看到幻象，突然對空氣中不知名的對象揮手亂打，接著倒在桶裝水上，身體迅速變得僵硬，就連旁人趕來將他扶起時，四肢仍維持著倒地時的姿勢。據吉布蘭所述，該名青少年最終死亡。

▲▼他突狂打空氣僵直倒地。（圖／翻攝TikTok）

▲▼該名男子倒地突然四肢僵直。（圖／翻攝TikTok）

▲▼他突狂打空氣僵直倒地。（圖／翻攝TikTok）

據了解，事件發生在5月中，當時並未引起關注，經由吉布蘭在本月2日上傳影像後，才引發破千萬網友觀看，許多人紛紛猜測死因，而且多數人相信是與靈異或是神鬼有關，「他看到了死亡天使，我們都會在人生的最後幾秒看見祂」、「他看到死亡天使就害怕了」、「我們逃得了一切，但逃不過死亡。」

不過也有網友提出更為理性的看法，若真的是遇見死亡天使，青少年才不會想要呼祂巴掌，認為應是癲癇發作或是基因問題，另一名網友則認為可能是遇到黃蜂等昆蟲，青少年被螫或是因太過緊張引發癲癇。

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