　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

輸不起就一拳必殺！他轉身「左鉤拳」打臉　歡呼粉絲當場倒地不起

▲▼紐約遊騎兵隊迎戰坦納灣閃電隊（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約遊騎兵隊迎戰坦納灣閃電隊（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

古有云，「勝敗乃兵家常事」，尤其是激烈的運動賽事更是如此，畢竟互有輸贏才能進步。不過在時值冰上曲棍球季後賽期間的美國，卻於9日爆出一起暴力毆打事件，坦帕灣閃電隊的粉絲在歡呼之後，竟然遭主場的紐約遊騎兵隊粉絲施以左鉤拳，當場被KO到失去知覺。

根據美國體育電視聯播網《ESPN》，冰上曲棍球貴為北美四大職業運動，最近為季後賽期間，9日紐約遊騎兵隊（New York Rangers）在其主場紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）迎戰作為客隊的佛州坦帕灣閃電隊（Tampa Bay Lightning），豈料最後卻以1比3慘敗。

比賽結束後，身穿藍衣的閃電隊粉絲在散場時興奮歡呼，沒想到卻慘遭身穿紅衣的遊騎兵隊粉絲暴怒出拳重毆，越想越氣的紅衣男轉身，以一記左鉤拳往藍衣男的臉部重擊，藍衣男當場倒地不起，其他人則是照顧被襲擊的藍衣男。

事後，麥迪遜廣場花園於10日發表聲明，將該起事件定調為「令人髮指的襲擊」，補充表示該名憤怒的紅衣男子還襲擊另一名試圖勸架的人，「我們正全力配合執法部門調查，因為這是刑事案件，該名襲擊者也將被終身禁止進入花園廣場與其他場所，所有的顧客無論是支持哪一隊，在花園廣場應受到基本尊重與安全保護。」

拍攝暴力情景的影片在被上傳到推特後迅速瘋傳，警方也在不久後追蹤到該名紅衣男的身份，為來自紐約史泰登島的29歲居民阿納士塔秀（James Anastasio），將之以2項攻擊、妨害秩序與騷擾罪逮捕。警方表示，早在紅衣男被重拳毆打前，兩隊的粉絲便互有衝突。

麥迪遜花園廣場表示，受傷的2人目前已經接受妥善的醫療照顧，其中被毆打的藍衣男狀況穩定。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►用這個鍋煮泡麵、奶茶超適合！宵夜不用叫外送了

ET快訊
搶當社區主委！　新北女「貼鬼圖嚇人公告貼屋頂」
泰國娜美突身亡「吃這2種食物」丟命！　倒地狂抽搐
8歲童患MIS-C合併闌尾炎！「紅眼睛」狂喊肚子痛　確診4週
快訊／趙薇消失9個月突悲痛發文：我一無所有！
大谷翔平使用「PitchCom」聽暗號　手套遮耳動作引熱議
美中防長會談「台灣問題」爆衝突！　北京直嗆：解放軍不惜一戰
快訊／石斑突被禁　陳吉仲批中國違反國際慣例、不排除申訴WTO

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

輸不起就一拳必殺！他轉身「左鉤拳」打臉　歡呼粉絲當場倒地不起

猴痘患者「陰莖上也長膿皰」　全球破1300例！美國採購50萬劑疫苗

美中防長會談「台灣問題」爆衝突！　北京直嗆：解放軍不惜一戰

前北約秘書長：烏俄戰爭可能導致「北京延後侵台」

岸田文雄強調「台海穩定」重要性　5年內提高日本防衛能力

俄羅斯正式宣布　退出聯合國世界觀光組織

美股大跌880點！高通膨引發升息預測　台積電ADR失守90元大關

24歲準拳王決賽中突「暴打角落空氣」　緊急送醫2天身亡

英國會推修法授權關閉「孔子學院」　議員：台灣是好選項

美國取消「登機陰性證明」入境管制　12日起開始實施

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

鴨子用嘴戳戳幫按摩！　水豚君「爽翻」倒水中

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

健體爸背1歲娃跳水母舞　狂扭結實肌肉笑翻網XD

超想哭！網紅愛美動刀失敗4次　飛韓國削骨「痛到懷疑人生」

輸不起就一拳必殺！他轉身「左鉤拳」打臉　歡呼粉絲當場倒地不起

猴痘患者「陰莖上也長膿皰」　全球破1300例！美國採購50萬劑疫苗

美中防長會談「台灣問題」爆衝突！　北京直嗆：解放軍不惜一戰

前北約秘書長：烏俄戰爭可能導致「北京延後侵台」

岸田文雄強調「台海穩定」重要性　5年內提高日本防衛能力

俄羅斯正式宣布　退出聯合國世界觀光組織

美股大跌880點！高通膨引發升息預測　台積電ADR失守90元大關

24歲準拳王決賽中突「暴打角落空氣」　緊急送醫2天身亡

英國會推修法授權關閉「孔子學院」　議員：台灣是好選項

美國取消「登機陰性證明」入境管制　12日起開始實施

隋棠種花「穿連身洋裝挖土」！優雅穿搭做粗活　背後原因超有愛

張育成代打出賽！2打數繳白卷　勇士4比2海盜收9連勝

兒科醫推估台灣MIS-C個案數！未來一個月增167人　到年底有650例

菜攤驚見「毛毛打工仔」乖乖賣西瓜！　持家模樣萌暈網：一定買爆

蔡英文稱「基隆是疫情後新生活起點」惹民怨　侯友宜：總統要加把勁

6架駐美F-16返台升級　國軍4飛官隨隊飛抵花蓮基地

賴香伶請益之旅拜訪鄭寶清　盼民進黨用民主機制產生候選人

BKPP爆紅登日本音樂節...樂團成員發言侮辱LGBT網震怒！他台上淚崩

69歲嬤陳屍飄惡臭「身分竟是大咖影后」！30歲身家破億　他揭超狂身世

逼教授現身！遠東科大祭簽到退　老師怒轟：把我們當作業員！

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

國際熱門新聞

她激情車震染HPV　車險公司須賠1.5億

美國取消登機陰性證明　12日起開始實施

高通膨引發升息預測　美股大跌880點

俄羅斯正式宣布　退出聯合國世界觀光組織

拳手決賽打角落空氣　送醫2天亡

找不到住所帶狗　男依偎愛犬陳屍街頭

女球迷跳應援舞「嗨到露奶」慘了

即／美股早盤持續重挫　道瓊「跌破800點」

失蹤女嬰40年後現身　德州夫妻懸案重大突破

即／道瓊開盤大跌500點　通膨創40年新高

美中防長會談提台灣　北京：不惜一戰

廚房海綿細菌超多　建議改用這1物

英國修法授權關閉孔子學院　議員：台灣是好選項

躲過新冠慘染猴痘　他下面長一塊黑色

更多熱門

相關新聞

猴痘研究曝：陰莖也長膿皰　美採購50萬劑疫苗

猴痘研究曝：陰莖也長膿皰　美採購50萬劑疫苗

猴痘疫情自5月激增以來，原本非疫區的大約30個國家已突破1300例確診，美國截至10日則累計共45例。美國官員表示，已經採購50萬劑猴痘疫苗以因應病例持續增長，有30萬劑將在未來幾周到貨外。另外，加拿大醫師表示，據臨床治療經驗，患者口腔、生殖器或肛門區域都可能出現皮疹或病變。

美國取消登機陰性證明　12日起開始實施

美國取消登機陰性證明　12日起開始實施

即／美股早盤持續重挫　道瓊「跌破800點」

即／美股早盤持續重挫　道瓊「跌破800點」

即／道瓊開盤大跌500點　通膨創40年新高

即／道瓊開盤大跌500點　通膨創40年新高

失蹤女嬰40年後現身　德州夫妻懸案重大突破

失蹤女嬰40年後現身　德州夫妻懸案重大突破

關鍵字：

北美要聞冰上曲棍球坦帕灣閃電隊紐約遊騎兵隊

讀者迴響

熱門新聞

台大醫：「1原因」有些人不易染疫

巨型樓板掉落砸中…10歲男童壓爛慘死

快訊／趙薇消失9個月突悲痛發文：我一無所有！

前公司反擊波特王不實指控！　　

全國唯一！他會考沒1科及格　但作文拿下滿級分

大尺度女Coser偷吃攝影師被甩　反怨男友

波特王預告公布證據　宣戰前東家：你選的路

260萬新車成葬身地…2屍4命塞後車廂

老公早洩！人妻約炮懷孕「不知孩是誰的」

泰女來台念書嫁移工夫　遭棄屍BMW後車廂

喬傑立都社內戀愛！王少偉不忍爆料了

醉男性騷被吼　變成4狀漢瘋打2女

即／同居情侶起口角受傷　送醫驚見男確診

琳妲爆孫生猛料　許藍方秒認同

男女遭棄屍高鐵站前　原因曝光

更多

最夯影音

更多
女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！
短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面