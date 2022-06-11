輸不起就一拳必殺！他轉身「左鉤拳」打臉　歡呼粉絲當場倒地不起

▲紐約遊騎兵隊迎戰坦納灣閃電隊（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

古有云，「勝敗乃兵家常事」，尤其是激烈的運動賽事更是如此，畢竟互有輸贏才能進步。不過在時值冰上曲棍球季後賽期間的美國，卻於9日爆出一起暴力毆打事件，坦帕灣閃電隊的粉絲在歡呼之後，竟然遭主場的紐約遊騎兵隊粉絲施以左鉤拳，當場被KO到失去知覺。

根據美國體育電視聯播網《ESPN》，冰上曲棍球貴為北美四大職業運動，最近為季後賽期間，9日紐約遊騎兵隊（New York Rangers）在其主場紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）迎戰作為客隊的佛州坦帕灣閃電隊（Tampa Bay Lightning），豈料最後卻以1比3慘敗。

比賽結束後，身穿藍衣的閃電隊粉絲在散場時興奮歡呼，沒想到卻慘遭身穿紅衣的遊騎兵隊粉絲暴怒出拳重毆，越想越氣的紅衣男轉身，以一記左鉤拳往藍衣男的臉部重擊，藍衣男當場倒地不起，其他人則是照顧被襲擊的藍衣男。

事後，麥迪遜廣場花園於10日發表聲明，將該起事件定調為「令人髮指的襲擊」，補充表示該名憤怒的紅衣男子還襲擊另一名試圖勸架的人，「我們正全力配合執法部門調查，因為這是刑事案件，該名襲擊者也將被終身禁止進入花園廣場與其他場所，所有的顧客無論是支持哪一隊，在花園廣場應受到基本尊重與安全保護。」

拍攝暴力情景的影片在被上傳到推特後迅速瘋傳，警方也在不久後追蹤到該名紅衣男的身份，為來自紐約史泰登島的29歲居民阿納士塔秀（James Anastasio），將之以2項攻擊、妨害秩序與騷擾罪逮捕。警方表示，早在紅衣男被重拳毆打前，兩隊的粉絲便互有衝突。

麥迪遜花園廣場表示，受傷的2人目前已經接受妥善的醫療照顧，其中被毆打的藍衣男狀況穩定。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》