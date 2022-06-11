「投資股票穩賺不賠」110萬差點飛了　行員警察及時阻詐

▲恆春警方到一銀恆春分行致贈行員感謝狀 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

恆春地區姚姓男子接獲簡訊廣告加入投資理財穩賺不賠的訊息，到第一銀行恆春分行欲匯款110萬元到對方指定帳號，行員發現有異，通知恆春警方到場，聯手成功阻止他被騙；警方9日到該分行頒贈感謝狀及禮品，表達感謝。

姚姓男子於今年2月間接獲簡訊廣告稱歡迎加入Line投資群組，可由該群組老師指導投資股票，經由其指導明牌投資股票的話一定穩賺不賠，被害人將信將疑加入該投資群組，在該群組專員每天早安、晚安的問候下逐漸卸下心防，聽信其公司可代操股票獲利。

對方還每天傳送盤前、盤後市況分析，看起來煞有介事，致他信以為真便陸續匯出多筆款項代為投資數十萬元；因他平日即會有貨款進出，在匯款同時對方還會教導他在行員實施關懷提問時，謊稱該筆款項是支付貨款或房屋修繕支出。

這一次要匯款110萬元時，細心的邱姓行員發現被害人近期密集匯款至多筆不同陌生帳戶，與其以往習慣顯然不同，機警地懷疑他遭到詐騙，便以尚須其他文件為由拖延匯款，並通知建民派出所員警到場處理，在員警為其解說這是詐騙手法後才驚覺醒悟，讓他保住這筆款項，並感謝銀行及員警的用心。

恆警9日至該銀行頒贈感謝狀；該分行經理表示，該公司亦相當重視客戶的財產安全，平時即規定行員遇到民眾臨櫃提領大筆現金、臨櫃匯出鉅額款項、解除定存時，都會對民眾實施關懷提問，有相關疑問或困難也會利用恆警製發的報案小卡聯繫警方到場處理，若有實際防止客戶遭詐騙，該公司還會給予獎勵，客戶對銀行的信賴度也會提高，經由這次阻詐成功，其他行員也都表示要更仔細地實施關懷提問。

恆春分局分局長林明波表示，該分局最近偵破詐騙車手及阻詐成功，都是行員及熱心民眾與恆警合作才能成功。也呼籲民眾勿聽信網路、社群媒體一頁式的投資廣告，應循正當方式、管道投資，以免被騙。