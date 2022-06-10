烏克蘭投資分紅戰爭無法匯款回臺灣？　警郵聯手拆穿騙局

▲東港警分局東濱派出所警員葉冠呈、程崇育聯手郵局人員聯手阻止李男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

李姓男子在通訊軟體識一名網友，佯稱在烏克蘭有一筆投資分紅獎金滯留在海關，因戰爭因素，無法匯入台灣帳戶，請他先匯10萬元保證金處理後就會給一筆分紅獎金給他，讓他信以為真，郵局人員發有異，直接帶他到派出所求證，拆穿詐騙集團騙人手法，保住他的血汗錢。

東港警分局東濱派出所警員葉冠呈、程崇育等人，日前勤務中接獲轄內東港鎮中正路郵局林姓經理反映，指李姓男子接獲不明電話後欲匯款新台幣10萬元，經行員勸阻不聽，直接帶到派出所請警察解釋是騙局。

經了解，李男自稱在Line通訊軟體接獲不名人士佯稱其在烏克蘭有一筆投資分紅獎金滯留在海關，因戰爭因素，無法匯入台灣帳戶，如若李民協助，會寄一筆現金給其分紅，但要求他先匯一筆保證金新台幣10萬元後，才能獲取分紅獎金。

警方向其解釋此爲常見慣用詐財手法，且李民本身並無投資觀念，卻輕信獲利分紅，經員警耐心解釋後，他始知差點受詐騙，打消匯款念頭，警方與金融機構聯防，及時阻詐成功，守護人民財產安全，他對警方及郵局人員的熱心協助表達萬分感謝。

東港警分局長張世儒呼籲，民眾投資應循合法管道，切勿聽信來路不明的投資管道，請遵循「冷靜」思緒、「查證」虛實、「報警」處理的防詐騙三步驟，絕對不要隨便聽從匯款，並多方查證，多一分警惕、少一分損失，防杜所有詐騙犯罪，保護自己的財產。成功攔阻詐騙也需金融機構行員幫忙，金融機構行員如發現民眾匯款時有異常可立即撥打110通知當地員警到場處理，可減少行員與民眾產生不必要之誤會。