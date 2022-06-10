有人上鉤了！裝熟魔人見她丟1問題「不騙了還道歉」　全場笑翻

▲原PO一句話讓裝熟魔人道歉。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

這陣子劈頭就問「你把我LINE刪了嗎？」的裝熟詐騙簡訊特別多，偶爾收到1、2則倒還好，可以當作有趣的訊息看一看，但常常收到的話，就讓人覺得煩躁了。就有女網友在Dcard發文，說她手機裡大概有10幾封這樣的簡訊，「月經來特別不爽，看到更不爽，抓一個出來鞭」，一招讓網友全笑噴。

這位女網友在Dcard發文，「傳簡訊不要選月經來的女人」，文中貼出裝熟簡訊，內容是「你把我LINE刪了嗎？還好有存你的聯繫方式，不然都找不到你了啦...有事找你LINE上聊：（LINE ID帳號）」。看到訊息後，原PO不禁翻白眼，「氣死，到底要收到幾次這種簡訊？我手機裡大概有10幾封差不多內容的簡訊，有些還很沒禮貌。」

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月經來已經心情不太好的原PO，看到訊息後更加不爽，決定「抓一個出來鞭」，便加了其中一個LINE ID，接著把訊息截圖下來，傳給對方開罵「X的要吵幾次？」沒想到對方秒回，「不好意思打擾了。」讓女網友笑呼，「舒服多了。」

▲見到對方道歉，一票網友都笑翻。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，許多人也忍不住笑出來，「可惜不是回多喝熱水」、「好好笑，他居然還道歉」、「他怎麼沒有提醒妳，手機該充電了」、「好有禮貌」、「下次我也要這樣玩」、「好羨慕！我加了好幾個好友，罵他們，結果沒有一個理我，妳那個還算有禮貌。」

本站日前曾報導《手機狂跳「報明牌簡訊」神煩 底下刷整排+1！內行曝破解妙招》，如果覺得這類簡訊實在太煩人，有網友分享解決辦法就是「關掉iMessage」，「無解，iMessage請關掉」、「把iMessage設定成只有好友才能傳訊息就一勞永逸了好嗎」、「把iMessage關掉就好了」、「把iMessage關掉就不會收到了。」

▼原PO看到垃圾訊息很反感。（圖／翻攝自Dcard）