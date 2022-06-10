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南韓大邱爆炸案主謀身分曝！他敗訴「挾怨報復」　計畫炸死勝訴律師

▲▼警方與鑑識人員前往大邱律師事務所爆炸現場，現場燒成一片焦黑、慘不忍睹。（圖／達志影像／newscom）

▲警方與鑑識人員前往大邱律師事務所爆炸現場，現場燒成一片焦黑、慘不忍睹。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓大邱市昨（9）日上午發生一起嚴重的爆炸起火事故，縱火犯為53歲的千姓男子，他疑似是因開發投資案官司敗訴，在無法拿到賠償金、萬念俱灰下才會前往被告陣營辯護律師的事務所潑灑汽油犯案，最後導致7人死亡、40多人嗆傷，自己也當場死亡。事發的203號房被燒成一片焦黑，就連1樓也被黑煙與殘渣覆蓋。

根據韓媒《韓聯社》、《中央日報》，大邱廣域市壽城區泛魚洞大邱地方法院後方的律師事務所9日上午10時55分爆炸起火，起火點為該棟建築2樓的203號房，儘管消防當局僅經過20多分鐘便撲滅火勢，卻依舊傳出7名死者，對此感到不解的警方在現場發現疑似用來作案的刀具，研判可能是千某縱火前後持刀威脅，才導致傷亡規模擴大。

▼南韓大邱某律師事務所9日爆炸起火，警方拉起封鎖線。（圖／CFP）

▲▼南韓大邱某律師事務所9日爆炸起火，警方拉起封鎖線。（圖／CFP）

▲▼警消協助現場民眾從律師事務所逃生。（圖／CFP）

▲警消協助現場民眾從律師事務所逃生。（圖／CFP）

從9日的鑑定結果來看，律師、事務長等2名被害男性的屍體上發現刀傷，傷口位在腹部與腰後方。警方指出，事故現場所發現的刀具，並非一般辦公室所常見的用具。

報導指出，此次爆炸起火案竟起源於一宗住商複合大樓資金追討訴訟案。2013年2月，同時經營建築營造業、住宅事業施工、售房代理的某公司代表B某決定在大邱市壽城區興建住商複合公寓大樓，千某從該年11月起與B某針對該開發案簽訂投資契約，千某首先投資3億2000萬韓元，2014年10月至2015年6月更分10次投資B某公司3億6500萬韓元，合計共投資6億8500萬韓元。

不過千某未能順利從B某與B某的公司收回這些投資款項，兩人因此產生嫌隙，千某於2019年針對投資金與遲延損失金追討案進行訴訟，並取得部份勝訴。然而，千某始終未能拿回投資金，於是遂又進行民事訴訟，最後在民事訴訟敗下陣來，B某的辯護律師便是此次爆炸起火事務所的所屬律師。

B某的辯護律師最近前往慶尚北道浦項市討論其他辯護案件，因此能在此次事務所爆炸案中倖免於難。

對訴訟結果心懷不滿的千某決定報復，於是9日便拿出3個玻璃容器裝填汽油，從住處走上15分鐘前往該律師事務所縱火，他走到距離2樓出入口（電梯）最遠的203號房，在潑灑易燃物質並縱火後，他以身體擋住辦公室出入口，阻擋事務所人員逃生，警方推估千某在前後曾持刀威脅事務所人員，最後千某倒在原地身亡。

大邱警察廳、大邱消防安全本部指出，其他6名死者生前幾乎無路可逃，有2人倒臥在辦公桌底下，其他4人則倒臥在茶水間後方、或是設有窗戶的牆壁底下。

▼事務所內職員與民眾試圖敲破窗戶玻璃逃生。（圖／CFP）

▲▼南韓大邱9日上午一處律師事務所遭人縱火爆炸。（圖／CFP）

▲▼南韓大邱9日傳出火警，法院後方的律師事務所疑似遭人縱火。（圖／大邱消防安全本部）

▲南韓大邱地方法院後方的律師事務所遭人縱火。（圖／大邱消防安全本部）

另外，千某身前為了長期進行訴訟戰，竟然與家人分居，獨自搬到距離大邱地方法院不遠的5層樓式公寓，該地距離事發的律師事務所僅須徒步15分鐘。不過，該棟公寓於1982年竣工，由於該地等待都更，因此外觀相當老舊，而千某所居住的套房更只有16坪大。

對於千某犯下如此驚為天人的爆炸案，當地鄰居皆甚感驚訝，表示雖然知悉千某沒有固定的一份工作，但平常待人謙虛有禮、能言善道、且相當活潑，根本未料到他竟打算以如此不成熟的手段解決問題。

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