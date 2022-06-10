尹錫悅確定出席北約峰會　為首度受邀的南韓總統

▲南韓總統尹錫悅確定出席北約組織峰會。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅確定將出席於6月29至30日在西班牙首都馬德里舉辦的北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會，不僅是南韓歷來首次受邀出席北約峰會的總統，更是就職50多天後的首次海外出訪行程，屆時將預計與美國等北約成員國舉行雙邊元首會談，也可望與日本首相岸田文雄會晤。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室關係人士今（10）日上午在簡報會上指出，尹錫悅將出席29至30日在西班牙馬德里召開的北約峰會，為首度受邀確定出席的南韓總統，也是就任後首次的海外出訪行程，屆時將與30個北約組稱成員國與合作夥伴國進行會議，透過此會議登上面對面多邊外交舞台。

該名關係人士指出，尹錫悅出席北約組織峰會，可以此強化與北約之間的合作關係，維持具共同價值與規範的國際秩序，成為南韓以全球中樞國家之姿擴大其角色重要性的契機。

北約組織夥伴國，指的是參與北約軍事訓練或是協助交換情報的國家，包含首度受邀參與此次峰會的南韓、日本、澳洲、紐西蘭，以及瑞典、芬蘭、烏克蘭、喬治亞等。

報導指出，尹錫悅此次出席北約組織峰會，預計將與北約組織的歐洲主要成員國的元首分別進行雙邊會談，其中更包括5月21日才在南韓首爾會晤的美國總統拜登，更不排除與日本首相岸田文雄見面。

若韓日元首會談確定舉辦，將會是自從2019年12月南韓時任總統文在寅與日本時任首相安倍晉三在中國成都出席中日韓領袖峰會後，時隔2年7個月韓日元首再度會晤。

不過對於日韓兩國元首是否單獨舉行會談，日本內閣官房長官松野博一10日上午在例行記者會上表示，目前尚未決定。

日媒《朝日新聞》指出，岸田文雄擬定出席北約組織峰會，正朝該方向協調中，然而對於是否與尹錫悅舉行日韓元首會談，恐怕須先考量到其所帶來的政治風險，因此不得不採取慎重的態度。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》