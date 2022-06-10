北韓發燒患者銳減「首度降至4萬」！　 累計434萬例僅71人死亡

▲ 北韓軍方人員在平壤一間藥局分派藥品。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

北韓5月首度證實爆發新冠疫情，經過不到1月，單日發燒患者已從近40萬例高峰降至10萬例以下，10日首度降至4萬多例，4月底至今累計逾434萬起病例，僅71人死亡，死亡率約0.002%。

《朝中社》10日根據國家緊急防疫司令部數據報導，截至9日傍晚6時，北韓一天內出現約4萬5540名發燒患者，單日病例首度降至4萬多例，另有約5萬5250人痊癒。

北韓4月底至今累計約434萬9920人發燒，其中約426萬5860人痊癒，約8萬3980人正接受治療，但官媒10日未提及新增死亡個案、累計死亡數及死亡率。若依最近一次公布的數字計算，截至3日累計71人病歿，死亡率為0.002%。

根據《朝鮮中央TV》，北韓疫情初期病例集中於平壤，10日發燒患者數量已經降至1342例，但平安北道、黃海南道及黃海北道病例數仍高。北韓緊急防疫司令部分析指出，農村地區平均單日患者數量為都市的5倍以上。

《韓聯社》指出，北韓日增患者數自5月27日降至10萬以下後持續減少，但專家認為，相較於患者數量，平壤當局公布的死亡數太低，可信度不高。北韓對此則主張，統計可看出病毒擴散情形已經穩定，並持續強調須徹底執行防疫措施。

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