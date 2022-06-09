南韓律師事務所爆炸起火7死46傷　縱火犯當場身亡

▲南韓大邱9日上午一處律師事務所遭人縱火爆炸。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓大邱市今（9）日上午傳出火災，法院附近一棟律師事務所雲集的大樓發生爆炸，疑似為律師的委託人不滿縱火，最後導致7人死亡（5男2女）、46人嗆傷，縱火犯則當場身亡，當局出動50輛消防車、160名人員前往現場，經過20多分鐘後終於撲滅火勢。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，大邱市壽城區泛魚洞大邱地方法院的後方傳出火警，一棟共有7層樓高的律師事務所建築9日上午10時55分（台灣時間上午9時55分）疑似遭人在2樓縱火，民眾撥打119報案時表示，在2樓看到黑煙、同時伴隨著爆炸聲響。

▲▼南韓大邱9日傳出火警，法院後方的律師事務所疑似遭人縱火。（圖／大邱消防安全本部）

消防當局指出，7名死者皆來自同一間律師事務所，其身份尚待調查，其中疑似是縱火犯的50多歲男性當場身亡。警方表示，嫌犯縱火的原因可能與官司糾紛有關，目前正在調查縱火犯的身份與縱火動機。

將辦公室置於該棟建築物4樓的大邱地方律師會會長李錫華（이석화）回憶道，「一開始突然聽到慘叫聲，過一陣子開始出現濃煙。」

▼南韓大邱9日上午一處律師事務所遭人縱火爆炸。（圖／CFP）

火勢從2樓傳出後，由於整個濃煙開始往上衝，因此待在3樓的律師與事務所職員跑到4樓避難，部份民眾則從逃生樓梯跑至頂樓。一名律師形容，逃難的20分鐘簡直是「恐怖的時間」，他表示直到遇見消防員拿出防毒面具，他才趕往前跨出一步。

另一名律師則透露，「我在逃離時看到，疑似是最初起火的律師事務所，它的門是被打開的，好像是縱火犯把門打開往內噴灑易燃物質後縱火。」

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