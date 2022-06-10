外國遊客衝了！　日本機場「Wi-Fi機預約量」暴增

▲日本成田機場。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本今（10日）正式開放外國團體觀光客入境，儘管尚未開放自由行，但各地觀光業者已經準備好重回過去的旅遊盛況。東京羽田機場的Wi-Fi機租賃商家就表示，疫情期間租借率大跌99％，但本月已經收到數百台的租借預約，且數量還在繼續增加。

根據NHK報導，羽田機場Wi-Fi機租賃商家表示，在新冠肺炎疫情期間業績大受打擊，租借率大跌99％，甚至每個月的租借數量都剩下個位數，但隨著10日開放外國團客入境，萎靡不振的業績終於好轉，光是6月的預約數量就已達到數百台，雖然和過去的全盛時期還有落差，但隨著旅行社持續接洽，租借量每天都在增加。

NHK訪問過去曾造訪日本的外國遊客，美國紐約一名曾到東京旅遊過的男性遊客表示，他非常想要再回到日本，尤其日圓貶值旅程變得更便宜，迫不及待想立刻安排行程，但入境程序或簽證若依舊複雜，確實就會降低意願。

自新冠肺炎疫情爆發以來，中國大陸從2020年1月開始，就禁止旅行社安排團客出國，廣州一名武姓遊客表示，她在疫情爆發前幾乎每個月都會去日本一次，最後一次就是在前年1月，現在只希望國內能盡快縮短隔離天數、鬆綁防疫限制，讓她能恢復飛往日本追星、旅遊的日常。

日本觀光廳7日公布觀光客防疫指引，開放初期將以有領隊陪同的團體旅遊為限，對象也以感染風險最低的98個國家或地區人士為主。外國觀光客說明必須遵守戴口罩等防疫措施，旅客事前也要投保民間醫療保險，若有成員染疫，除該名成員以外，其餘團員仍可繼續既定行程。