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南韓宣布大規模調查長新冠　他輕症解隔「香水聞起來像汽油」

▲▼南韓新任國務總理韓悳洙主持新冠會議。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓新任國務總理韓悳洙主持新冠會議。（圖／達志影像／newscom）

者羅翊宬／綜合外電報導

近來「長新冠」（Long Covid）受到全球各國矚目，其指的是染疫結束隔離後出現的長期性症狀，包括疲勞、呼吸急促、咳嗽、腦霧、肺部損傷、嗅味覺變化、頭暈等。對此，南韓國務總理韓悳洙今（10）日在會議上指出，政府將針對長新冠等後遺症症狀進行大規模的分析調查，瞭解其發病原因。

根據《韓聯社》，韓悳洙10日在新冠中央災難安全對策本部會議上表示，南韓政府將透過大規模調查，更具系統性地分析新冠肺炎後遺症的發病原因與症狀，「過去雖然有許多人曾經歷新冠後遺症，但針對新冠後遺症的調查卻明顯不足。未來將以調查結果為基礎，建構一套新冠後遺症治療指引方針。」

同時，韓悳洙也在會議上宣布將統整新冠肺炎篩檢與診療的醫療院所，將主要用於視訊診療的呼吸道專責診所、呼吸道診療制定醫療機構、以及用於面對面診療的外來診療中心，一律統整為「呼吸道患者診療中心」，具有篩檢、面對面看診、治療藥物處方等一條龍式服務，其目標為在全國拓展5000個據點。

▲▼南韓成人與青少年、兒童在確診新冠肺炎，治癒後也會出現「長新冠」後遺症。（圖／達志影像）

▲南韓成人與青少年、兒童在確診新冠肺炎，治癒後也會出現「長新冠」後遺症。（圖／達志影像）

南韓在今年3月因Omicron病毒擴散而經歷疫情高峰，甚至還曾出現單日新增62萬例，如此累積大量的患者數，也令「長新冠」成為備受關注的議題。南韓健康保險審查評價院曾針對2萬1615名確診者進行調查，其中高達19.1%的民眾在結束隔離後曾因1個以上的後遺症而前往醫療院所。

南韓國立保健研究院曾向國立中央醫療院、慶北大學醫院、延世大學醫療院進行調查，結果顯示是受試者中的20至79%曾出現疲累、呼吸困難、健忘症、睡眠障礙、情緒障礙等後遺症。

▲▼孩童與青少年同樣出現「長新冠」現象。（圖／達志影像）

▲孩童與青少年同樣出現「長新冠」現象。（圖／達志影像）

韓媒《韓民族新聞》就分別針對4名曾確診新冠肺炎的兒童與青少年進行採訪，其中今年就讀國中2年級的鄭某於去年11月17日確診，本來在10天的隔離期內只出現微微發燒、喉嚨痛等輕症，豈料解除隔離後卻隨之出現嗅味覺喪失，所有味道聞起來像是腐爛的汽油，就算將香水瓶放在鼻頭前，也聞不到香味。

沒想到鄭某1個月後嗅覺恢復，卻隨之出現無法忍受的頭痛、眼壓痛。鄭某形容，眼球像是「炸開般」的疼痛。不僅如此，鄭某在確診後感覺到活動力明顯下降，以前平均一周能有3至4天前往運動場打籃球，不過確診後卻感覺到疲憊。

另外，新冠後遺症還包括記憶力降低。鄭某透露，在確診後4個月，背英文單字所花的時間比確診前還要多出1個小時，其原因還包括不時出現的頭痛與疲勞感。

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