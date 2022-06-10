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不顧機上廣播警告！前排乘客吃花生　14歲少女過敏性休克差點死亡

記者李振慧／綜合報導

英國14歲少女瓊斯(Poppy Jones)與家人搭乘飛機度假返家時，由於她對堅果類嚴重過敏，搭機時特別請機組人員幫忙提醒其他乘客不要吃花生，然而前排乘客卻不顧警告堅持享用，導致她在9千多公尺高空過敏性休克差點死亡。

39歲母親喬安娜(Joanna Jones)向英國《每日郵報》表示，她與女兒前往加勒比海度假，搭乘安地卡島(Antigua)返回倫敦的班機上，因為有乘客不顧警告吃花生，導致女兒過敏發作，「這對我們所有人來說都是惡夢，我當時真的覺得她會死，真的很可怕」。

喬安娜表示，雖然機上已經廣播2次請大家不要吃堅果，然而她還是看第10排乘客在吃，結果女兒在航程約剩下3小時左右突然過敏發作，她緊急幫對方注射2針腎上腺素，且機上剛好有一名乘客是護士，立即幫忙為女兒戴上呼吸罩，情況才終於穩定下來。

喬安娜表示，當時情況真的非常危急，機組人員甚至考慮緊急迫降，而這全都是因為那名乘客堅持要吃花生，認為航空公司遇到這種情況應該採取更嚴厲的措施，而不是警告而已。英國航空公司回應，乘客的安全和福利是他們的首要任務，他們非常重視過敏問題，當機上出現過敏乘客時，機組人員立即提供協助並安排醫療人員處理。

▼因為同機乘客吃花生，差點害少女失去性命。（圖／示意圖／達志影像）

花生。（圖／達志示意圖）

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