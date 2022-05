▲機上人員總計22人,其中19名是乘客。(示意圖/翻攝自taraair)

記者詹雅婷/綜合外電報導

尼泊爾塔拉航空(Tara Air)一架小型飛機29日上午9時55分起飛,從博卡拉(Pokhara)出發,準備前往Jomsom,但傳出失聯消息,已知機上載有22人,包括19名乘客及3名機組人員。

印度媒體ANI引述官員Netra Prasad Sharma消息指出,有人曾經目擊飛機飛越Jomsom上空,隨後朝道拉吉里峰(Mt. Dhaulagiri)的方向飛過去,但之後就失去聯繫。

已知機上人員包括4名印度人、3名日本人,其餘為尼泊爾公民。

