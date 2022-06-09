找不到住所願意讓他帶狗　男主人寒冷天依偎愛犬陳屍街頭





▲男子因為不願和寵物分開，只能睡在街上。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

英國41歲男子艾靈頓(Johnathan Ellerington)因為沒有地方願意同時收留他和寵物，只好帶著心愛的傑克羅素㹴泰迪(Teddy)睡在街上，結果寒冷冬天被人發現陳屍在咖啡店外人行道上，身旁還依偎著愛犬，消息傳出令親友十分傷心。

艾靈頓去年12月18日被人發現陳屍在冰天雪地的赫爾市(Hull)街上，當地法院7日針對本案舉行聽證會，發現死因為海洛因中毒。女居民索菲亞(Sophia Jama)表示，她時常會與附近街友聊天，在事發前一周與艾靈頓聊天時，發現對方身上幾乎沒有任何家當，只有一條小狗相伴，「他的腿凍壞了，可是他告訴我，因為不願意和泰迪分開，所以沒有地方願意收留他們」。

索菲亞表示，她覺得這樣的情況是不對的，便立即幫忙尋找收容所，然而獲得的回覆都是不能帶狗，雖然還有其他熱心人士也幫忙尋找，沒想到幾天後艾靈頓被發現陳屍街頭。據了解，艾靈頓就讀當地赫爾學院，後來曾在知名企業工作，在親友眼中是一個充滿愛心的人。

艾靈頓死亡的消息傳出後，許多親友紛紛在事發地點獻花向他致意，市議會發言人也向家屬表示哀悼，並鼓勵有類似情況的民眾能主動與當局聯繫求助，即使有帶寵物者，他們也會盡力給予幫助。泰迪後來已接受安置找到新家。