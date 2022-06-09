女意外墜樓昏迷3個月　醒來發現未婚夫「秒交新女友」還把她封鎖

▲女子住院期間未婚夫完全沒有消息，後來發現對方已有新歡。（圖／翻攝自TikTok／hotcomagirl1）

記者李振慧／綜合報導

澳洲25歲女子杜娃(Brie Duval)和朋友出遊時，不小心從酒吧頂樓墜落，造成頭部重傷陷入昏迷，然而她昏迷3個月醒來完全沒有未婚夫消息，後來發現對方早就另結新歡，把她的電話和網路帳號全都封鎖。

來自珀斯的杜娃2021年8月29日居住在加拿大賈斯珀市，晚間與朋友外出遊玩時不小心墜樓，頭朝下重摔到人行道上被緊急送醫，造成脊椎受傷、腦出血、全身多處骨折、斷牙，她昏迷4周後首次醒來，然而因為傷勢情況太嚴重又被醫生人工昏迷繼續治療，昏迷3個月情況才終於比較好轉。

杜娃雖然好不容易醒來，卻患有健忘症，所以她完全不記得自己有一個交往4年的未婚夫，又過了2個月記憶比較恢復後拿回手機發現，未婚夫竟然完全沒有和她連絡，也沒有到醫院探望過她。

杜娃傷心表示，和男友穩定交往4年，已經認定對方是唯一真愛，沒想到她一昏迷就被對方拋棄，「完全零接觸，我在每個社交平台都被他封鎖，包含電話也是，唯一給我回覆的竟然是他的新女友，新女友說因為她很沒安全感，所以才要男友徹底封鎖我，現在2個人已經同居」。

杜娃後來將她的故事分享在TikTok上，雖然她因為情傷，暫時無法再對別人打開心房，但她十分感謝住院期間爸媽的愛與支持，目前已經搬回家鄉，回想剛醒來時無法自己進食還得重新學習走路十分辛苦，幸好現在復原情況良好，期待明年能順利回到職場。