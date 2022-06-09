　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女意外墜樓昏迷3個月　醒來發現未婚夫「秒交新女友」還把她封鎖

女意外墜樓昏迷3個月　心碎發現未婚夫「秒交新女」無情把她封鎖。（圖／翻攝自TikTok／hotcomagirl1）

▲女子住院期間未婚夫完全沒有消息，後來發現對方已有新歡。（圖／翻攝自TikTok／hotcomagirl1

記者李振慧／綜合報導

澳洲25歲女子杜娃(Brie Duval)和朋友出遊時，不小心從酒吧頂樓墜落，造成頭部重傷陷入昏迷，然而她昏迷3個月醒來完全沒有未婚夫消息，後來發現對方早就另結新歡，把她的電話和網路帳號全都封鎖。

來自珀斯的杜娃2021年8月29日居住在加拿大賈斯珀市，晚間與朋友外出遊玩時不小心墜樓，頭朝下重摔到人行道上被緊急送醫，造成脊椎受傷、腦出血、全身多處骨折、斷牙，她昏迷4周後首次醒來，然而因為傷勢情況太嚴重又被醫生人工昏迷繼續治療，昏迷3個月情況才終於比較好轉。

杜娃雖然好不容易醒來，卻患有健忘症，所以她完全不記得自己有一個交往4年的未婚夫，又過了2個月記憶比較恢復後拿回手機發現，未婚夫竟然完全沒有和她連絡，也沒有到醫院探望過她。

杜娃傷心表示，和男友穩定交往4年，已經認定對方是唯一真愛，沒想到她一昏迷就被對方拋棄，「完全零接觸，我在每個社交平台都被他封鎖，包含電話也是，唯一給我回覆的竟然是他的新女友，新女友說因為她很沒安全感，所以才要男友徹底封鎖我，現在2個人已經同居」。

杜娃後來將她的故事分享在TikTok上，雖然她因為情傷，暫時無法再對別人打開心房，但她十分感謝住院期間爸媽的愛與支持，目前已經搬回家鄉，回想剛醒來時無法自己進食還得重新學習走路十分辛苦，幸好現在復原情況良好，期待明年能順利回到職場。

@hotcomagirl1 Real coma experience vs. senior year coma experience! #fyp #coma #braininjuryawareness #braininjurysurvivor original sound - HotComaGirl113

►理膚寶水B5神霜快囤！大打折還買一送一

ET快訊
抽打8歲繼女被肉搜！機車行老闆道歉　女童不良行為曝
轟30多槍「1慘死1命危」　台南街頭槍擊畫面曝！
快訊／虎豹潭溪水暴漲奪6命　帶團領隊過失致死罪起訴
巴8歲繼女！機車行「滿地冥紙」　鐵捲門被丟蛋潑漆畫面曝
DNA查到兇嫌卻死了　警公園查訪曾對話...詭異動作曝光
林義傑公司3動作！ 律師揪「關鍵1步」違法
快訊／台中宣布：高中以下遠距「延長到6／17」
染疫後「胸前紅整片」痛爆！　醫PO震撼照：不是單純感冒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男跌進1500度高溫熔鐵桶　同事目睹「身體瞬間裂兩半」半屍躺地上

比身高限制矮3公分　8歲女童被高速「甩出遊樂設施」10m墜地身亡

狠媽放任男友性侵16歲女兒　懷孕帶去醫院「賣胚胎」5年狂賣8次

被禁止玩手遊火大！16歲男開槍把媽爆頭　逼9歲妹伴腐臭屍2天

地鐵站恐怖攻擊！　棒球帽男隨機把女乘客扔下鐵軌畫面曝光

美國BA.4、BA.5佔比上升！　專家警告：恐快速成為主流毒株

女意外墜樓昏迷3個月　醒來發現未婚夫「秒交新女友」還把她封鎖

伊朗2工人「無限旋轉撞牆」30公尺高墜下　活活摔死驚悚畫面曝光

15歲少年救了基輔！用「玩具無人機」定位俄軍　助烏瞄準砲襲殲敵

兒童也會長新冠！哪個症狀最常見、疫苗能預防嗎？　5大QA一次看

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

倪安東扶正小三「飛美國辦婚禮」　親友見證下熱吻..管罄疑有喜

美國BA.4、BA.5佔比上升！　專家警告：恐快速成為主流毒株

女意外墜樓昏迷3個月　醒來發現未婚夫「秒交新女友」還把她封鎖

伊朗2工人「無限旋轉撞牆」30公尺高墜下　活活摔死驚悚畫面曝光

15歲少年救了基輔！用「玩具無人機」定位俄軍　助烏瞄準砲襲殲敵

兒童也會長新冠！哪個症狀最常見、疫苗能預防嗎？　5大QA一次看

現場影片曝！　美軍V-22魚鷹直升機墜毀傳4死1失蹤

烏南淪陷區將舉行公投入俄！　魁儡官員稱：讓人民自決前途

俄軍毀滅性砲擊北頓內茨克！　烏軍：恐不得不撤退

快訊／載核原料！美軍V22魚鷹式傾轉旋翼機墜毀！　傳4死1失蹤

國會暴動才過17個月　川普傳最快7月宣布競選總統

甜心主播朱培滋曝阿湯哥「來者不拒」：完全沒不耐煩

快訊／傳斯洛伐克訪團2人確診　本周剛見蔡英文、蘇貞昌、吳釗燮

蕭敬騰證實「已經長居成都」：很自在安逸　經紀公司曝真實原因

朱立倫向美眾議員提整合台韓半導體　「國民黨重返華府定讓台灣更好」

100kg厚片女「變瘦了」！手痛半個月才知骨折　近況曝光網驚認不出

快訊／機組員入境檢疫將改0+7　陳時中14:00說明

高雄男藏毒拒攔查！突發動機車想落跑　2警掛彩忍痛壓制

美國BA.4、BA.5佔比上升！　專家警告：恐快速成為主流毒株

互轟35槍「1慘死1命危」　台南歸仁街頭火拼畫面曝光！

女意外墜樓昏迷3個月　醒來發現未婚夫「秒交新女友」還把她封鎖

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

國際熱門新聞

莫德納新疫苗　Omicron抗體增8倍

他「激戰10男」染猴痘！超慘下場曝光

強尼戴普今生日！　律師暗示擬放棄3億賠償金

挪威「通靈公主」要嫁薩滿男友

快訊／美軍V-22魚鷹式傾轉旋翼機在加州墜毀！

哈利、梅根因「這檔事」又被罵翻！

猴痘恐通過空氣傳播　專家：不排除有風險

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

馬修麥康納站上白宮！為一雙鞋氣哭搥桌

千人婚禮被外燴放鳥！家屬親自下廚　新娘崩潰了

傘兵帶女人進軍營「公然做愛」數十人圍觀

烏議員感謝台灣：制裁俄取得晶片　這非常重要

紐西蘭牛羊數量都破千萬　2025年要收打嗝費

馬克宏：別羞辱俄國　澤倫斯基：沒領導人的樣子

更多熱門

相關新聞

美國BA.4、BA.5佔比上升　恐成主流毒株

美國BA.4、BA.5佔比上升　恐成主流毒株

美國疾病管制與預防中心（CDC）最新估計指出，Omicron亞變異株BA.4及BA.5目前已佔全美新冠病毒病例的13％，高於一周前的7.5%及5月初的1％，為美國疫情增添不確定性，確診數可能遭到低估。科學家警告，目前佔主流的亞變種可能很快就會被取代，不過尚不清楚這是否會導致新一波浪潮，或是住院及死亡數激增。

美軍V-22魚鷹墜毀現場影片曝！　傳4死1失蹤

美軍V-22魚鷹墜毀現場影片曝！　傳4死1失蹤

快訊／美軍V-22魚鷹式傾轉旋翼機在加州墜毀！

快訊／美軍V-22魚鷹式傾轉旋翼機在加州墜毀！

國會暴動不到2年　川普傳最快7月宣布選總統

國會暴動不到2年　川普傳最快7月宣布選總統

他意圖謀殺大法官　不滿墮胎權裁定及德州槍擊

他意圖謀殺大法官　不滿墮胎權裁定及德州槍擊

關鍵字：

墜樓昏迷Brie Duval未婚夫男友澳洲加拿大紐澳要聞北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

西門町旅館「3人房一晚1500」　前員工爆恐怖內幕

蕭敬騰證實「已長居成都」：生活很開心

溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！警找到嫌犯已死亡

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

女星溺死驚爆「船上遭虐殺拋屍」！4細節戳破騙局

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

1年近千件！林義傑公司超會「抓盜版」

10年前被封「翻版沈佳宜」　清華正妹近況曝

快訊／國3「4大車追撞翻覆」　北上全線封閉路段曝

買房8年就繳清貸款　人妻曝開銷網看傻了

Omicron不能降級！前署長控「南韓死亡人數做假」

更多

最夯影音

更多
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面