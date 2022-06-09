男想紅闖動物園圍欄拍片　溫馴猩猩「一秒變臉」差點把他腿折斷

▲男子激怒猩猩無法脫身。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

網路上近來流傳一段影片，印尼19歲男子阿里芬(Hasan Arifin)居然跨過動物園安全圍欄，跑到猩猩籠子前面，結果慘被猩猩狠狠抓住，想把他拖進籠中，腿差點被折斷。

影片中可看到，阿里芬近距離跑到15歲猩猩蒂娜(Tina)籠子前，結果蒂娜突然伸出手抓住他的上衣，一直把他往前拖，朋友見狀立即上前幫忙，眼看就要脫身時，蒂娜又突然抓住他的腿，堅持不肯讓他離開。

影片在網路上瘋傳，驚人內容讓許多網友討論，「猩猩生氣起來好可怕，好擔心會把他的腿折斷」，還有網友表示，猩猩力氣其實十分大，可以輕易把人類撕碎，「牠們最常先抓住你的臉和手」。

當地媒體報導，事件6日發生在廖內省金寶市(Kampar)一間動物園，動物園工作人員表示，阿里芬沒有經過飼養員許可，擅自闖進安全圍欄內拍攝網路影片，而且還踢猩猩，猩猩才會發動攻擊，事後他已經道歉。

