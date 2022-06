男想紅闖動物園圍欄拍片　溫馴猩猩「一秒變臉」差點把他腿折斷

▲男子激怒猩猩無法脫身。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

網路上近來流傳一段影片,印尼19歲男子阿里芬(Hasan Arifin)居然跨過動物園安全圍欄,跑到猩猩籠子前面,結果慘被猩猩狠狠抓住,想把他拖進籠中,腿差點被折斷。

影片中可看到,阿里芬近距離跑到15歲猩猩蒂娜(Tina)籠子前,結果蒂娜突然伸出手抓住他的上衣,一直把他往前拖,朋友見狀立即上前幫忙,眼看就要脫身時,蒂娜又突然抓住他的腿,堅持不肯讓他離開。

影片在網路上瘋傳,驚人內容讓許多網友討論,「猩猩生氣起來好可怕,好擔心會把他的腿折斷」,還有網友表示,猩猩力氣其實十分大,可以輕易把人類撕碎,「牠們最常先抓住你的臉和手」。

當地媒體報導,事件6日發生在廖內省金寶市(Kampar)一間動物園,動物園工作人員表示,阿里芬沒有經過飼養員許可,擅自闖進安全圍欄內拍攝網路影片,而且還踢猩猩,猩猩才會發動攻擊,事後他已經道歉。



