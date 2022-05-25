飛機廁紙黃黃的千萬別用！空姐揭「超噁真相」：小孩都掏槍亂噴

記者葉睿涵／編譯

美國空姐布蘭達（Brenda）最近在TikTok勸告，乘客們在飛機上廁所時，最好不要使用機上提供的廁紙，因為這些廁紙通常都很髒，「上面可能早已沾滿小朋友的尿液」，嚇壞了不少網友，紛紛直呼這也太噁心了。

據《紐約郵報》報導，布蘭達在最近的一段影片中提醒大家，在飛機上廁所時，千萬不要使用飛機提供的廁紙，因為「當飛機遇到亂流時，小男孩會不小心把尿射到其他地方，甚至噴到廁紙上，所以如果你不想讓那種東西碰到你的下體的話，就千萬別用機上的廁紙。」

▲布蘭達建議人們在搭機時最好選擇使用面紙，而不是機上提供的廁紙。（示意圖／翻攝自維基百科）

布蘭達建議，乘客可以選擇使用機上提供的面紙，因為「面紙通常會放在比較靠上的位置，被尿液噴到的可能性較低，因此乘客在如廁時可以選擇這些更乾淨的面紙」。

影片在網路曝光後，瞬間吸引了近10萬網友前來觀看，不少人留言表示，「難怪有時候衛生紙看起來濕濕的」、「天啊要不是妳的影片，我還真的沒想過呢」、「這真的太噁心了」、「我發誓以後一定不用飛機上的廁紙」。