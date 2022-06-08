東京工地「打樁機翻覆」撞歪2電線桿　紅綠燈罷工、860戶停電

記者王佩翊／編譯

日本東京一處建築工地8日上午在進行打樁工程時，打樁機卻突然翻覆，硬生生撞倒工地附近的2根電線桿，導致周遭860戶居民瞬間停電。由於停電導致紅綠燈也無法運作，警方緊急派員到各路口指揮交通，所幸經過搶修後，電力終於在1個多小時後恢復。

根據《日本新聞網》報導，東京都中央區日本橋的一個工地8日上午9時左右，使用打樁機進行打樁工程，然而不知為何機體卻突然翻覆，打樁機的機身更是直接撞上一旁工地外的電線與電線桿。其中一根電線桿當場被撞倒，另一根則是被撞歪。受到這起事故影響，工地附近瞬間停電，影響超過860戶居民。

警方表示，該工地原本是要蓋一棟2層樓高的辦公室，事發當時打樁機正準備要在地面上挖洞，但過程中疑似操作不慎導致機身翻覆。打樁機因為勾到電線，直接將電線桿撞倒。

目擊民眾表示，當時聽到一聲巨響，隨即就看到火花冒出，這才發現有一台打樁機翻覆。工地附近包含一所幼兒園在內，共有超過860戶人家被迫停電。不僅如此，就連附近路口的紅綠燈都斷電，警方只能緊急加派人手到場協助指揮交通。

另一方面，包含駕駛打樁機的男性在內，該起事故並未造成人員傷亡。

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