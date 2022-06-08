美國特使：北韓可能「隨時」進行第7次核試　準備工作已就緒

▲美國特使表示，北韓可能隨時進行核子試爆。圖為2022年1月5日，北韓試射一枚極音速導彈。 （圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國國務院北韓特使金星容（Sung Kim）7日表示，北韓（朝鮮）顯然已完成準備工作，可能「隨時」會進行第7次核試。他指出，華府對於與北韓進行外交接觸持續採取開放態度，但平壤當局仍舊沒有展現出重返談判的興趣。

路透社報導，金星容向記者表示，北韓今年試射了數量「前所未見」的彈道飛彈，平壤官員的言詞中更暗示了可能動用戰術核武的計畫。他再次提及，美方評估也顯示北韓正準備進行第7次核子試爆。

據韓聯社指出，南韓政府預估北韓最早將在本周進行核試。當被問及美國是否同意這項評估時，金星容回應，「在時程上，我沒有更多消息了。他們顯然已在豐溪里做好準備，就我所知，他們隨時都可以進行試驗。」他補充，豐溪里是北韓的重要核試驗場。北韓於2017年9月進行了第6次也是最後一次核試。

▲金星容表示，北韓持續未展現出願意進行外交談判的跡象。圖為金正恩出錫朝鮮人民革命軍創建90周年。（圖／路透）

金星容指出，北韓6月5日在境內多地試射了8枚彈道飛彈，創下單日最多枚發射數量，自2022年以來共累計試射31枚彈道飛彈，超越了2019年的25枚紀錄，是有史以來試射次數最多的一年，「而且現在才6月。」

金星容重申，美國願意與北韓進行外交接觸，並解決平壤政府關切的問題，不過，「北韓方面沒有回應，也持續未表現出有興趣進行（外交接觸）的跡象。」此前，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）於7日訪問南韓時表示，若北韓進行核試，將做出「迅速而有力」的回應。

對此，金星容拒絕透露美國與盟友具體將採取哪些措施，但他預計這將涉及「聯合國安理會」方面的考量，「其中一個擔憂是，當北韓看到安理會無法集結共識（對北韓）做出回應時，實際上可能會鼓勵它採取更進一步的挑釁行為。」

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