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台灣潛艦國造疑接收南韓「張保皋級」圖紙　在台代表遭通緝

▲▼南韓島山安昌浩級潛艦水中試射SLBM成功。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓警方調查發現，海軍潛艦製造技術疑似部分外洩至台灣。圖為南韓島山安昌浩級潛艦。（圖／達志影像／newscom）

記者張寧倢／編譯

韓媒7日報導，韓國海軍最新型3000噸級（張保皋-III級）潛艦的部分軍事技術，疑似被洩漏至負責台灣「潛艦國造」的台灣國際造船公司（簡稱台船），南韓警方已將涉案的造船設備企業等3家法人與相關人士移交檢察機關，其中涉嫌將圖紙轉移給台方的公司代表胞弟已送交拘留，現仍在台灣的公司代表則遭到通緝。

《朝鮮日報》獨家披露，據南韓警方說法，總部設在首爾、主要在慶南地區營運的造船設備企業A社大約在2019年投入台灣「潛艦國造」的國際合作標案，當時不僅A社參與投標，其他南韓公司也參加投標，但據悉，多數都在中途放棄。據南韓現行法規，出口軍事技術、物資須取得政府或軍方許可，參與台灣潛艇事業很可能屬於技術外洩。

▲▼蔡英文主持「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／記者林銘翰攝）

▲潛艦國造廠區在2019年5月舉行動土典禮。（ETtoday資料照）

慶南警察廳調查結果顯示，A社簽訂了1500億韓元規模的合約，自2019年至近期為止共派遣20多人赴台，其中包含南韓大宇造船海洋公司潛艇事業部的15名離職人員。警方粗估技術外泄代價約為79億韓元（約新台幣1.8 億元），並已在起訴前凍結這筆追繳金額。大宇造船海洋是負責建造韓國海軍第一艘3000噸級「島山安昌浩級潛艦」等主力艦艇的企業。

南韓警方認為，這些人被派往位於高雄的台船公司從事潛艇建造工作，經確認，其中1人從大宇造船海洋取得潛水艇油水分離裝置、電池固定裝置等核心零件的2件設計圖紙轉移至台灣，部分員工更直接將製造潛艇用的部分零件帶到台灣，並向機場海關謊稱是建造海上廠區的必要風力零件。

今年3月，南韓警方以違反《對外貿易法》、《防止不當競爭暨營業機密保護法》等嫌疑，將A社等3家法人與3名相關人士的起訴意見書送交檢察機關，其中親自帶著圖紙赴台的公司代表胞弟被拘留，人還留在台灣的A社公司代表也遭到通緝。

中華戰略學會研究員張競受訪時表示，國際軍備管制體系是由國際公約與各個締約國國內法所共同支持，每個締約國面對國際社會都具有嚴肅國際義務，因此軍備轉移進口、出口與再出口都必須遵循法條，同時簽發軍備移轉輸出許可，都要透明公開經得起查核，絕對沒有任何「私下但是合法」管道。

張競強調，只要沒有輸出許可，就是非法軍備轉移，不論是實體裝備、組件或是圖紙、公式、參數與數據，絕對沒有後門，不循正當管道，就是存心在製造國際醜聞。

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