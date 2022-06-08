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南韓「張保皋級」圖紙疑洩漏給台船　韓商至少5人遭查1人在逃

▲▼張保皋-ⅢBatch-I第3號艦「申采浩級潛艦」於28日舉行下水典禮。（圖／大韓民國海軍）

▲南韓媒體爆，張保皋潛艦的圖紙，被洩漏至台灣負責潛艦國造的台船公司。（圖／大韓民國海軍） 

記者林彥臣／綜合報導

韓媒7日報導，南韓海軍最新型3000噸級（張保皋-III級）潛艦的部分軍事技術，疑似被洩漏至負責台灣「潛艦國造」的台船公司，至少5人遭警方移送檢方偵辦，其中一名涉案的公司代表，人正在台灣已遭到通緝。

韓媒《朝鮮日報》7日獨家報導指出，負責生產南韓3000噸級主力潛艦廠商「大宇造船海洋公司」，其所持有的部分潛艦建造技術，被洩漏給台船公司，涉案人員已經移送檢方偵辦，

報導指出，早在今年3月，3家涉案公司共3名涉案人員，已被南韓警方以涉嫌《對外貿易法》、《防止不當競爭暨營業機密保護法》，移送檢方偵辦，其中一人因涉嫌帶著這部分潛艦設計圖出國，並轉交給台灣業者而遭拘留。

另外加上協助犯行的2家造船材料公司代表，共有5人依同樣罪嫌移送檢方偵辦。

▲▼蔡英文主持「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／記者林銘翰攝）

▲「潛艦國造」廠區在2019年5月舉行動土典禮，當時所曝光的潛艦模型。（圖／資料照）

經南韓警方調查，其中1人從大宇造船取得潛艦油水分離裝置、電池固定裝置等核心零件的2件設計圖紙，並且轉移到台灣，部分員工更直接將製造潛艦用的部分零件帶到台灣，並向機場海關謊稱是建造海上廠區的必要風力零件。

其中一家涉案的A公司，則是涉嫌在未取得「防衛事業廳」許可下，於2020年4月左右向台船出口價值130億韓元（約新台幣3億）的3種潛艦建造裝備。

另外，針對從大宇造船離職後進入A公司工作的十多名員工，警方目前尚未發現涉案疑點。
 

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