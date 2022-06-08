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南韓今起「全面免隔離」！　沒打疫苗也能入境

▲▼南韓仁川機場旅客紛紛戴上口罩。（圖／路透）

▲南韓全面開放國境，預計將迎來新一波觀光熱潮。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

南韓近期逐漸開放國境，中央防疫對策本部8日表示，自當日起，所有入境人員不論是否接種新冠疫苗，不分國籍，全面免除隔離管制。在此之前，南韓僅開放已施打疫苗的人員免隔離，若沒施打疫苗或是未接種完整疫苗，仍須隔離7天。

根據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部8日宣布，即日起免除所有入境旅客的隔離措施，不論國籍與是否接種疫苗。南韓當局考量到國內外疫情趨緩，且德國、英國以及丹麥等國也已解除入境隔離措施，因此決定全面解除入境隔離的限制。

南韓近一週（5月29日至6月4日）累計確診人數為8.6萬例，較前一週下降了33.3%，同時也是連續第11週下降。防疫部門表示，儘管取消入境隔離措施可能會提高防疫風險，但是因為國內已經完成大規模接種，並且多數民眾也已經感染，形成群體免疫，如果繼續要求入境旅客隔離反而會產生巨大的社會費用，唯有全面免隔離才能帶來更大的經濟效果。

考量到目前變異株BA.2.12.1仍在流行，防疫部門將持續維持現行的入境前後各1次的篩檢。截至7日為止，南韓僅允許完整接種疫苗的旅客免隔離，若是未接種疫苗或沒有完整接種的人則仍需隔離7天。

另一方面，南韓政府也自8日起全面開放仁川機場的航班量與執飛班機限制，預計入境人數將會持續增加。

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