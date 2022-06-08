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美韓20架戰機升空強勢回應北韓！　美日戰機同天在日本海訓練

▲▼美韓20架戰機升空，強勢回應北韓挑釁。（圖／達志影像／美聯社） 

▲美韓戰機升空。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國與南韓日前展開例行聯合軍演，北韓立即試射8枚飛彈恫嚇，美韓除同樣試射8枚飛彈回敬外，7日更在朝鮮半島西部海域升空20架戰機展示武力，強勢回應北韓。此外，日本自衛隊與駐日美軍也在同天出動戰機，於日本海上空舉行聯合訓練。

CNN報導，南韓7日出動F-35A、F-15K與FK-16戰機，美國則出動F-16戰機，兩軍總共20戰機飛越黃海上空。

▲▼美韓20架戰機升空，強勢回應北韓挑釁。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美韓戰機西飛進入黃海上空。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美韓20架戰機升空，強勢回應北韓挑釁。（圖／達志影像／美聯社）

南韓國防部當天表示，南韓與美國藉由兩國戰機聯合飛行，顯示了他們聯合防禦的能力與姿態，對北韓的任何挑釁展示出迅速、精確打擊的堅強實力與意志。

日本自衛隊與駐日美軍也在日本海上空進行聯合訓練，航空自衛隊出動4架F-15戰機，美軍調派2架F-16戰機，飛入日本海上空進行戰術訓練。

國際原子能總署（IAEA）6日表示，北韓有可能重啟地下核子測試場進行戰術核彈核試；華府評估北韓正在準備進行第七次核子試爆。美軍和情報機構上月根據衛星畫面顯示，北韓可能已準備好重啟在豐溪里（Punggye-ri）的核子試驗場，該設施地面已有人員和車輛活動跡象。

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