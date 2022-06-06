南韓物價齊天漲！麵粉、食用鹽「暴漲3成」　痛苦程度超越金融危機

▲南韓物價受俄烏戰爭影響而上漲，首爾南大門市場小吃業者叫苦連天。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

受到俄烏戰爭影響，導致穀類等國際原物料價格翻漲，這也連帶波及南韓國內的物價，食用油價格上漲22.7%、麵粉上漲26.0%、麵條上漲33.2%，加工食品多個品項價格跟著翻漲，外食產業不得不調漲販售價格，飯捲、泡麵、牛肉、韓式炸雞、炸醬麵都調漲9至10%以上。自營業者們感嘆，最近簡直過得比1997年IMF國際金融危機還要痛苦。

根據《韓聯社》，俄烏戰爭導致全球穀物等原物料價格翻漲，使得南韓國內加工食品物價的漲幅創下10年4個月以來的新高，南韓統計廳官網數據資料顯示，南韓5月的加工食品物價指數為109.19（2020年為100），與一年前相比上漲7.6%，其漲幅創下2012年1月（7.9%）以後的新高。

其中，南韓麵條價格上漲33.2%、小麥麵粉上漲26.0%、食用油上漲22.7%、食用醋上漲21.5%、煎餅粉上漲19.8%、大醬上漲18.7%、營養麥片上漲18.5%、餅乾類上漲18.5%、醬油18.4%%，22個品項漲幅超過10%。

▲南韓汽柴油價格連續3周上漲，5月29日更上漲至每公升2000韓元以上。（圖／CFP）

原物料上漲帶動加工食品翻漲，連帶造成外食業者與外食族的痛苦，因為外食物價與一年前相比上漲7.4%，是繼1998年3月上漲7.6%以後的最高漲幅，其中排骨湯價格上漲12.2%、韓式炸雞上漲10.9%、生魚片上漲10.7%、炸醬麵上漲10.4%、飯捲上漲9.7%、泡麵上漲9.3%、牛肉上漲9.1%、披薩上漲9.1%、炒碼麵上漲8.9%，其漲幅超越今年5月的消費者物價指數（5.4%）。

食用鹽的價格也比一年前上漲30.0%，原因是海鹽（食用鹽的一種）產量不足。

至於肉類價格也因飼料費調漲而上升。進口牛肉上漲27.9%、豬肉上漲20.7%、雞肉上漲16.1%。

過去2年來餐廳等外食自營業者因配合政府新冠防疫政策，不得不縮減營業時間、減少內用服務等，收入出現巨大虧損，如今好不容易政府鬆綁防疫措施，又得面臨俄烏戰爭帶來的原物料上漲與物價波動，業者表示最近過得簡直比1997年南韓經歷IMF國際金融危機時更加辛苦。

▲南韓豬肉、牛肉價格上漲，政府試圖透過調降進口豬肉關稅至0%穩定物價。（示意圖／CFP）

在首爾市廣津區某傳統市場經營小菜攤長達22年的姜某表示，「食用油價格翻漲2倍，業者用食用油原本每桶2萬8000多韓元，前一兩天上漲至5萬8000多元，食用醋、芝麻鹽、香油全部都漲，如果我要調漲小菜販售價格，一定會招致消費者不滿。販售每包小菜所獲得的利潤瞬間減半。」

根據《朝鮮日報》，為了穩定物價，南韓尹錫悅政府首先減免進口豬肉關稅至0%。不過報導也指出，南韓對美國、歐洲的肉品關稅本來就是0%，加上俄烏戰爭後飼料價格上漲，以及國際油價上漲造成物流費用上升，如此錯綜複雜的因素，肉品價格恐怕難以光靠減免進口關稅就能穩定。

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