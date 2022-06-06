　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓物價齊天漲！麵粉、食用鹽「暴漲3成」　痛苦程度超越金融危機

▲▼南韓物價受俄烏戰爭影響而上漲，首爾南大門市場小吃業者叫苦連天。（圖／達志影像）

▲南韓物價受俄烏戰爭影響而上漲，首爾南大門市場小吃業者叫苦連天。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

受到俄烏戰爭影響，導致穀類等國際原物料價格翻漲，這也連帶波及南韓國內的物價，食用油價格上漲22.7%、麵粉上漲26.0%、麵條上漲33.2%，加工食品多個品項價格跟著翻漲，外食產業不得不調漲販售價格，飯捲、泡麵、牛肉、韓式炸雞、炸醬麵都調漲9至10%以上。自營業者們感嘆，最近簡直過得比1997年IMF國際金融危機還要痛苦。

根據《韓聯社》，俄烏戰爭導致全球穀物等原物料價格翻漲，使得南韓國內加工食品物價的漲幅創下10年4個月以來的新高，南韓統計廳官網數據資料顯示，南韓5月的加工食品物價指數為109.19（2020年為100），與一年前相比上漲7.6%，其漲幅創下2012年1月（7.9%）以後的新高。

其中，南韓麵條價格上漲33.2%、小麥麵粉上漲26.0%、食用油上漲22.7%、食用醋上漲21.5%、煎餅粉上漲19.8%、大醬上漲18.7%、營養麥片上漲18.5%、餅乾類上漲18.5%、醬油18.4%%，22個品項漲幅超過10%。

▲▼南韓汽柴油價格連續3周上漲，5月29日更上漲至每公升2000韓元以上。（圖／CFP）

▲南韓汽柴油價格連續3周上漲，5月29日更上漲至每公升2000韓元以上。（圖／CFP）

原物料上漲帶動加工食品翻漲，連帶造成外食業者與外食族的痛苦，因為外食物價與一年前相比上漲7.4%，是繼1998年3月上漲7.6%以後的最高漲幅，其中排骨湯價格上漲12.2%、韓式炸雞上漲10.9%、生魚片上漲10.7%、炸醬麵上漲10.4%、飯捲上漲9.7%、泡麵上漲9.3%、牛肉上漲9.1%、披薩上漲9.1%、炒碼麵上漲8.9%，其漲幅超越今年5月的消費者物價指數（5.4%）。

食用鹽的價格也比一年前上漲30.0%，原因是海鹽（食用鹽的一種）產量不足。

至於肉類價格也因飼料費調漲而上升。進口牛肉上漲27.9%、豬肉上漲20.7%、雞肉上漲16.1%。

過去2年來餐廳等外食自營業者因配合政府新冠防疫政策，不得不縮減營業時間、減少內用服務等，收入出現巨大虧損，如今好不容易政府鬆綁防疫措施，又得面臨俄烏戰爭帶來的原物料上漲與物價波動，業者表示最近過得簡直比1997年南韓經歷IMF國際金融危機時更加辛苦。

▲▼南韓豬肉、牛肉價格上漲，政府試圖透過調降進口豬肉關稅至0%穩定物價。（示意圖／CFP）

▲南韓豬肉、牛肉價格上漲，政府試圖透過調降進口豬肉關稅至0%穩定物價。（示意圖／CFP）

在首爾市廣津區某傳統市場經營小菜攤長達22年的姜某表示，「食用油價格翻漲2倍，業者用食用油原本每桶2萬8000多韓元，前一兩天上漲至5萬8000多元，食用醋、芝麻鹽、香油全部都漲，如果我要調漲小菜販售價格，一定會招致消費者不滿。販售每包小菜所獲得的利潤瞬間減半。」

根據《朝鮮日報》，為了穩定物價，南韓尹錫悅政府首先減免進口豬肉關稅至0%。不過報導也指出，南韓對美國、歐洲的肉品關稅本來就是0%，加上俄烏戰爭後飼料價格上漲，以及國際油價上漲造成物流費用上升，如此錯綜複雜的因素，肉品價格恐怕難以光靠減免進口關稅就能穩定。

►全球物價暴漲！南韓食用油限買「一人一桶」　炸雞成本飆民眾喊苦

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►Hello Kitty「煙燻奶茶色」五層櫃也太美！

ET快訊
確診勞工給付 「8大QA一次看」　這些情況無法請領
快訊／北市車來速全退場！　2大篩檢站「9日起停止服務」
快訊／梅雨鋒面逼近砸雨彈！　12縣市大雨特報
無敵星星會失效！　「國內二度感染」人數曝
影片曝！8公分快篩斷在鼻腔　醫師拉出6歲童看傻了
闖禍小女警憔悴現身！賓士和Juke都要賣給她　火爆調解內容曝
兒童疫苗第二劑「接種時間擬縮短」！　陳時中：考慮間隔8週
裡面是痛苦回憶！恩恩爸聽完音檔：仍有疑點　願簽切結書　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北約「年度軍演」召集16國！45艦艇、7000人齊聚波羅的海

逼宮！英國首相強生今面臨不信任投票　未獲過半支持將下台

俄陣亡少將「塑膠袋套屍」慘照曝　烏克蘭證實擊斃第11名將領

森林遇到殺人熊　警目睹夫妻被「啃咬5小時」成碎屍畫面曝光

南韓物價齊天漲！麵粉、食用鹽「暴漲3成」　痛苦程度超越金融危機

男遭警3度電擊倒地　下秒「翻橋逃命」墜河慘死！恐怖過程曝光

年輕人爆長新冠！13歲少年3度染疫天天爆睡輟學　她喪失嗅覺1年半

美國一年逾5萬兒童誤食過量「這類保健品」　中毒案例飆升近4成

狠母虐殺5歲兒　在和室挖洞「埋屍」！警還挖出另一具白骨

費城鬧區槍擊3死11傷　監視器畫面曝！民眾逛街一半驚恐奔逃

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

胡瓜「比倒V」遭籃籃罵！臉超無辜　她嚇爆：主持棒暫時還在XD

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

Angelababy逼問「我跟楊冪誰好看？」　男星「高EQ幽默神解」被讚爆

葛斯齊再爆林依晨「破壞行規」　氣了13年：不要得罪狗仔

北約「年度軍演」召集16國！45艦艇、7000人齊聚波羅的海

逼宮！英國首相強生今面臨不信任投票　未獲過半支持將下台

俄陣亡少將「塑膠袋套屍」慘照曝　烏克蘭證實擊斃第11名將領

森林遇到殺人熊　警目睹夫妻被「啃咬5小時」成碎屍畫面曝光

南韓物價齊天漲！麵粉、食用鹽「暴漲3成」　痛苦程度超越金融危機

男遭警3度電擊倒地　下秒「翻橋逃命」墜河慘死！恐怖過程曝光

年輕人爆長新冠！13歲少年3度染疫天天爆睡輟學　她喪失嗅覺1年半

美國一年逾5萬兒童誤食過量「這類保健品」　中毒案例飆升近4成

狠母虐殺5歲兒　在和室挖洞「埋屍」！警還挖出另一具白骨

費城鬧區槍擊3死11傷　監視器畫面曝！民眾逛街一半驚恐奔逃

FMVP穩了？柯瑞前2戰70分鐘飆63分　得分效率比肩喬丹、俠客

foodpanda突宣布加收費用！　「1族群」崩潰灌爆粉專：超狠

遭肥前屋老闆怒控「害慘賠5千萬」　安泰銀提3大駁斥

北約「年度軍演」召集16國！45艦艇、7000人齊聚波羅的海

哈利梅根隔2年首度回英「被狂噓」！狼狽快閃模樣曝　4天和威廉零互動

逼宮！英國首相強生今面臨不信任投票　未獲過半支持將下台

國軍火砲射擊紛擾　縣府邀中央協調盼妥善運用基金讓漁民受用

誆面交詐iPhone 13pro 128秒落跑　警以車追人2小時循線查獲

退休婦領200萬「替女兒買房」警喊卡　原來接到「+886」電話

台南+4426！累計確診13萬5404人　5-11歲學童第一劑7日起雙軌制

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

國際熱門新聞

12歲男童搶加油站　直接開槍警告女店員

猴痘暴增780例！擴散「27非流行國」WHO警告了

基因實驗出錯　改造出超凶殘倉鼠

他突狂打空氣僵直倒地　詭畫面吸1200萬觀看

全球女孩「青春期提前」專家困惑

「殭屍魚」全身僵硬脆化！　一倒水秒復活影片曝

新冠高危險群一次看！

快訊／美韓今晨試射8枚飛彈！

網美巨乳香汗每罐1.4萬　一週爽賺73萬

迪士尼求婚　浪漫瞬間「員工搶鑽戒」

美兒童MIS-C「5到11歲占最多」打2劑仍危險

逆子為遺產　開山刀肢解母

確診後10天快篩陽　可能仍具傳染力

住宿平台廣告現「黑鵰裸男」　網驚：啊夠大

更多熱門

相關新聞

狠母虐殺5歲兒埋屍自家！警還挖出另一具白骨

狠母虐殺5歲兒埋屍自家！警還挖出另一具白骨

日本埼玉縣本庄市公所因3月疑一名5歲男童遭到家暴，但卻無法確認其安危，因此緊急通報警察。警方獲報後前往察看，沒想到卻在房子地下發現已經死亡的男童。不僅如此，經警方持續調查，更在同一間住宅的地下土壤中，發現另一具已經白骨化的屍體，初步判定可能是男童母親同居人的婆婆。

回應北韓核武威脅！尹錫悅：將提升南韓軍力

回應北韓核武威脅！尹錫悅：將提升南韓軍力

不甩普丁威脅！英決定提供烏克蘭遠程火箭砲

不甩普丁威脅！英決定提供烏克蘭遠程火箭砲

俄媒自曝：再添一名少將在烏東戰場陣亡

俄媒自曝：再添一名少將在烏東戰場陣亡

憂俄威脅　德民意首支持美在境內部署核武

憂俄威脅　德民意首支持美在境內部署核武

關鍵字：

日韓要聞俄烏戰爭南韓物價加工食品肉類進口關稅外食

讀者迴響

熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

林依晨代言3年「慘被坑300萬」！罕見怒了給難看

有症狀卻快篩陰！醫示警「冒2不適別拖了」

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

滴妹「離開台灣了」！網一片祝福

特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光

獨／特斯拉開槍男首發聲　還原開槍過程

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

歐陽娜娜人氣暴跌　她3點深度解析

特斯拉男「上個月爽帶2妹」交車！車籍內幕被酸爆

手搖飲熱量曝「最肥不是珍奶」！營養師：這配料是陷阱

快訊／特斯拉男到案　辯「槍已丟入海」

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

快訊／今增151人死亡！本土增5萬2992例

更多

最夯影音

更多
台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣
退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面