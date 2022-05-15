全球物價暴漲！南韓食用油限買「一人一桶」　炸雞成本飆民眾喊苦

▲南韓物價受俄烏戰爭影響而上漲，首爾南大門市場小吃業者叫苦連天。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

近來全球受到俄烏戰爭影響，各種物價均明顯飆升，在糧食保護主義浪潮日漸升高的情況下，印尼經濟部4月底宣布棕櫚油出口禁令、印度5月中禁止小麥出口，一連串效應導致南韓國內柴油、食用油、小麥與麵粉價格飆漲，甚至還有量販業者限制消費者購買食用油，這使經營辣炒年糕、糖餅、連鎖韓式炸雞餐廳等店家調漲販售價格，讓民眾叫苦連天。

根據《韓聯社》，尹錫悅政府今年5月上任後首先面臨因俄烏戰爭帶來的物價上漲問題，南韓柴油價格繼2008年後、時隔14年再度逆勢飆漲超越汽油，此係因受到國際柴油價格居高不下之影響，這對南韓國內貨運業者而言簡直吃不消，印尼進出口棕櫚油、全球第二大小麥生產國印度全面中斷出口小麥，使南韓麵粉價格勢必暴漲。

＊柴油

根據韓國石油公社油價情報網「Opinet」今（15）日統計，5月第2周（8至12日）南韓全國平均柴油價格與前一周相比上漲32.8韓元、為1939.7韓元，從單日平均來看，柴油平均價格從11日起超越汽油、12日創下歷史新高，時隔14年柴油價格再度超越汽油。

貨車駕駛丁某表示，「在運送費用沒有調漲、柴油價格卻持續飆漲的情況下，貨車駕駛開一個月的車，最後真正賺來的錢只有100萬韓元，根本難以維持生計」；25噸大型貨車司機金某表示，「每個月的柴油用量為3至4000公升，與一年前相比，油價足足上漲200至300萬韓元。」

▲南韓柴油價格上漲，甚至一度超越汽油。（圖／達志影像）

＊食用油

受到俄烏戰爭、印尼禁止出口棕櫚油影響，南韓近來的食用油價格可以說是翻倍上漲，讓一般經營傳統小吃的店家大喊吃不消。

在首爾南大門市場販售糖餅達30年的金某，近來便因食用油價格飆漲，最後於3周前將糖餅價格調升200韓元。他表示，「原本食用油的價格每桶2萬5000韓元，現在已經飆漲到5萬韓元。不過畢竟是賣糖餅，用來炸的油怎麼可能說減就減？」

同樣在南大門市場經營韓式炸雞餐廳超過30年的權某則表示，「我們採用的食用油價格翻倍成漲，一天就得消耗1桶18公升的食用油，我在這裡做生意超過30年，加上最近政府才全面解除餐廳的防疫規範與營業限制，你說我的商品敢隨便漲價嗎？」

報導指出，隨著印度限制棕櫚油出口，南韓國內的倉儲式大型量販店甚至限制每名消費者購買食用油的數量，例如由Emart經營的TRADERS就限制每台手推車只能購買1桶食用油。業者解釋，這是有效禁止部份小吃業蓄意囤貨的方式。

以某大型量販店的食用油價格為例，從今年1月起CJ橄欖油900㎖便上漲13.7%、葵花籽油上漲16.4%、芥花油上漲15.9%、葡萄籽油上漲23.9%。

▲俄烏戰爭導致全球食用油短缺，其中英國葵花籽油的來源為烏克蘭。（圖／達志影像）

＊小麥

印度雖然身為全球第二大小麥生產國，然而大部分的產量仍是供應國內與周遭糧食缺乏國家為主，黑海小麥產區在俄烏戰爭爆發後，印度當局開始限制小麥出口，連帶影響全球糧價。

不過，南韓可望暫時擺脫小麥限制出口所帶來的影響。因為南韓食品業者與農協中央會農協經濟研究所指出，南韓國內業者使用的飼料用小麥主要來自俄羅斯、烏克蘭，食用小麥則來自美國、澳洲、加拿大。

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