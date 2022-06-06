狠母虐殺5歲兒　在和室挖洞「埋屍」！警還挖出另一具白骨

▲警方在和室的榻榻米下方，發現5歲男童的遺體。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣本庄市公所因3月疑一名5歲男童遭到家暴，但卻無法確認其安危，因此緊急通報警察。警方獲報後前往察看，沒想到卻在房子地下發現已經死亡的男童。不僅如此，經警方持續調查，更在同一間住宅的地下土壤中，發現另一具已經白骨化的屍體，初步判定可能是男童母親同居人的婆婆。

根據《日本放送協會》報導，5歲男童柿本歩夢1月遭到30歲母親柿本知香與34歲的丹羽洋樹、54歲石井陽子等另外2名同居人聯手施暴，甚至還被關進貓籠內，導致其死亡。3人發現男童傷重死亡後，不但沒有將其送醫，還將男童的屍體埋進房子地下的空間。

直到3月，當地市公所無法聯絡上母子，懷疑男童遭到家暴，因此向警方通報。警方到場後，立即搜查整棟建築，沒想到就在房子1樓和室的榻榻米下，發現男童的遺體，因此將涉案的3人逮捕。據悉，3人將男童虐死後，共同在和室下方挖出一個洞，並將屍體棄置於此，再蓋上榻榻米。

事隔多月，警方竟在同一間住宅地下的土壤中，再度發現另一具高齡化的遺體。經調查，該具遺體可能是5年前就已經失蹤的石井陽子的婆婆。警方表示，從遺體看來，死者的死亡時間已經超過數年，目測並無明顯外傷。據悉，3名嫌犯全都無業，而他們現在所住的這棟房子正是石井陽子婆婆以前住的房子。

根據《文春online》報導，石井陽子的婆婆多年前曾經獨自一人穿著睡衣並光腳逃出家中，跑到附近商店求助，聲稱自己要被殺害。當時她曾告訴店員，自己被關在壁櫥內，但隨後就被石井陽子和丹羽洋樹抓走。面對警方的盤問，兩人則聲稱，奶奶是患有失智症才會胡言亂語。從此以後，石井陽子的婆婆就再也沒有出過門。

警方仍在持續調查死者的實際身分與石井陽子婆婆的下落，不過由於屍體遺棄罪的追訴期僅3年，就算釐清案發經過，未來恐怕也無法起訴石井陽子和丹羽洋樹。

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