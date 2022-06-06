國中屁孩「手癢」破壞2藝術品　日本美術館報警卻無法可管

▲展示作品「LOST #6」因遭人破壞，暫停對外開放。（圖／臉書／越後妻有大地の芸術祭の里）



記者王佩翊／編譯

日本新瀉縣新瀉市的一所國中日前舉行校外教學，旅途中師生一同前往十日町市的一間美術館參訪。然而事後館方卻發現館內的兩件美術作品遭到學生破壞，其中一件作品更是損壞到無法修復。館方目前已經向警方通報，而警察也已投入調查。不過有前任檢察官卻指出，由於當事人為未成年人，因此恐無法可管。

根據《新瀉綜合電視台》報導，新瀉市教育委員會6日表示，該市的某國中4月21日舉行校外教學，並前往十日町市的越後妻有里山現代美術館MonET參觀。不過事後美術館卻發現館內有2件作品被到訪的國中生破壞。美術館氣得通報警方，要求展開調查。

對此，新瀉市教育委員會則表示，為了防止類似事件再度發生，未來將會加強風險管理，並且貫徹學生的行前教育。據悉，被破壞的兩件作品中，有一件甚至無法修復。

曾在大阪、東京地檢特別搜查部任職的前檢察官前田恒彦則直言，由於物品毀損罪僅限於故意犯罪，如果學生是過失導致物品損壞，不論是什麼情況都不會受罰。再者，此次參加校外教學的是國中生，如果破壞藝術品的學生未滿14歲，那麼根據日本刑法為非刑事責任能力者，受少年法保護，因此就算是故意破壞，也無法可罰。

由於作品遭到破壞，館方也在5月1日發文表示，將暫時取消該作品的展示。

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