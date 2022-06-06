俄陣亡少將「塑膠袋套屍」慘照曝　烏克蘭證實擊斃第11名將領

▲俄軍少將庫圖佐夫（Roman Kutuzov）在烏東前線陣亡，疑似本人的遺體照流傳網路社群。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／綜合報導

俄羅斯國營媒體記者5日指出，俄國陸軍少將庫圖佐夫（Roman Kutuzov）在烏東前線陣亡。《每日郵報》稱，他是俄烏開戰以來，遭擊斃的第11名俄軍高階將領。烏克蘭武裝部隊戰略通信辦公室已在臉書證實這項消息，據悉是庫圖佐夫戰死的照片也在網路上流傳開來。

綜合路透社與烏克蘭媒體報導，俄羅斯國營電視台「Rossiya 1」記者斯拉德科夫（Alexander Sladkov）於通訊軟體Telegram表示，庫圖佐夫已在前線陣亡，俄羅斯國防部則尚未回應。烏軍戰略通信辦公室在臉書證實此訊，「偽頓內茨克人民共和國（DNR）第一軍團司令庫圖佐夫少將，已『正式遭到』去納粹化和非軍事化。」推特上也流傳著疑似是庫圖佐夫的遺體，被裝入塑膠袋的慘烈照片。

烏軍指出，羅曼庫圖佐夫少將在被任命為DNR第一軍團司令前，曾擔任俄羅斯東部軍區第29軍團參謀長，他的車輛於北頓內茨克河畔，連接利西昌斯克（Lysychansk）與巴赫木特（Bakhmut）的一條高速公路被伏擊。烏克蘭海軍陸戰隊軍官伊瓦諾夫（Dmitriy Ivanov）也在臉書發文稱，庫圖佐夫5日急於執行命令，欲占領頓內茨克一個陣地，隨後在前線戰死。

據報導，美國情報部門5月初的報告稱，有8到10名俄羅斯將軍在烏克蘭被殺，但這只是大概的數據，截至目前可能已有更多將軍陣亡。英國《每日郵報》則報導，庫圖佐夫是第11位遭擊斃的俄軍將領，另有49名上校死於烏克蘭的戰場。

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