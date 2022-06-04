西班牙文超輪轉！考上警大研究所榜首　正妹女警還想學義大利文

▲雲林縣警察局斗南分局東和派出所女警林宥楹，今年27歲是警專33期畢業，2016年10月分發到斗南分局。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局斗南分局東和派出所女警林宥楹，報考中央警察大學外事警察研究所，以第一名考取警大金榜，消息傳回單位，長官與同仁都相當開心。斗南警分局長莊思神表示，同仁利用公餘時間讀書爭取進修機會，皆表示支持與肯定，尤其外勤單位勤務繁忙，要兼顧工作、學業實屬不易。

女警林宥楹今年27歲是警專33期畢業，2016年10月分發到斗南分局，從小對學語文很有興趣，家住古坑的她，小時候到綠色隧道看到一個外國樂團表演，聽團員們說西班牙語，點燃她對西班牙文的熱愛。為了要替家人省錢，她高中畢業選擇警專，利用假日到台師大學西班牙文，因實習後中斷，直到從警後才又利用休假、下班透過線上學習西班牙文。

2018年警政署舉辦國際警察論壇詐欺研討會，林宥楹因為有西班牙文專長，被指派接待西班牙高階警官，將自身專長發揮淋漓盡致，使用西班牙語和外賓溝通，使外賓在異鄉仍不感到陌生，能使用自身母語安心溝通，也展現優秀警察能力。

林宥楹表示，從事跟熱愛語文相關工作是她的夢想，很開心考上外事警察所，接下來還想學義大利文、葡萄牙文、韓文、泰文，並想挑戰外交特考，她分享學習語文技巧，要有興趣、耐心，更重要是多聽、多說。

斗南警分局長莊思神表示：林宥楹工作認真負責，還利用勤餘時間進修，培養自己斜槓專長，要有很大決心、毅力，祝福她能實現夢想，祝福同仁未來在警大生活路途鵬程萬里、步步高升，並鼓勵有相同志向的同仁，只要肯努力，相信未來都能擁有屬於自己的一片天空。

▲雲林縣警察局斗南分局東和派出所女警林宥楹，報考中央警察大學外事警察研究所，以第一名考取警大金榜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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