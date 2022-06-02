雲林+1337！6歲重症男童病情有好轉　ICU持續觀察中

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（2）日新增1337例本土確診個案，分別為斗六263例，虎尾197例，斗南128例，西螺109例，麥寮99例，北港64例，莿桐60例，古坑57例，林內55例，土庫52例，崙背41例，水林各36例，大埤32例，元長27例，口湖26例，四湖23例，台西、二崙各21例，褒忠14例，東勢12例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，今日1337例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-95歲，無症狀974人、輕症363人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1267人、確診者居家照護在管中有5713人。統計至6月1日止6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成10674人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成11129人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋1337例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，今年度統計至今本土累計確診數共 25524例，其中1例為兒童重症、32例為死亡，其餘為無症狀和輕症個案，另今日新增2名PCR死亡確診個案，須待疾管署判定公告。關於6 歲重症兒童病況，目前略微好轉，仍在加護病房由台大醫療團隊努力照護中。

▲雲林縣今日再增2例PCR陽性確診死亡待判定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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