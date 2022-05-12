　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北小女警自撞「巡邏車躺路中」！遭殃的還有1輛　女車主興奮了

▲女警自撞翻車，一名遭殃車主曝光現場畫面。（圖／翻攝自PTT）

▲女警自撞翻車，一名遭殃車主曝光現場畫面。（圖／翻攝自PTT，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新北市林口警分局11日下午2時許，駕駛警用巡邏車的鄂姓女警行經林口區文化路三段392號前，疑恍神不慎撞上路旁的賓士GLA180及特斯拉Model3，當場造成警車翻覆，所幸駕駛及副駕駛座警員僅受到擦挫傷，不過後續可能的昂貴維修費也引發討論。對此，有鄉民就透露，其實被撞的還有一台車，且這台車就正是他女友的愛車。

一名鄉民在PTT表示，造成翻車被撞的第一台車，其實是他女友的Nissan Juke，但可能不是賓士、特斯拉所以並未獲得廣大關注。他也曝光現場第一時間照片並透露，當下女友在三井outlet上班，接到電話後就趕緊到現場，原本以為只是普通擦撞，沒想到車子整個爛了，「還好人不在車子裡，警察那邊也說全權負責，送原廠維修，平安就好。」

▲女警自撞翻車，一名遭殃車主曝光現場畫面。（圖／翻攝自PTT）

原PO補充，該輛車是原廠配色，不是計程車，「雖然常常會有路人招手」。另外有網友詢問，「女友有沒有痛哭？自己的愛車毀了。」他回應，「她很興奮第一次遇到這樣的事情。」有網友又問，「話說三井上班車不能停三井？」他則說，「她傻到忘記申請車位，好像三個月要申請一次，要等之後了。」

其他網友也紛紛留言，「人沒事就好，要是剛好要開車被他撞到還得了」、「女用一手車變事故車，幫QQ」、「還真的蠻衰的」、「這修好也只能賣二手換車了」、「到底怎麼開的，可以撞成這樣」、「至少撞的人是警察，穩賠也沒人受傷」、「怎麼撞成這樣，要嘛nissan紙糊的，要嘛女警當終極殺陣在開吧」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄嬤買早餐狂騎17公里！臉曬到紅燙「怎麼還沒到？」路人急報警

新北小女警自撞「巡邏車躺路中」！遭殃的還有1輛　女車主興奮了

吃喜酒「親友50人收罰單」　麥拉倫、賓士全中！4小時噴324張超速

台北鬼父用陀螺發條淫虐幼子　兒上課大喊：爸爸會摸我屁股

3歲弟弟尿床「遭虐31傷」不治　狠父聯手乾兒子老虎鉗、熱水害死他

跟勾惡空戰結束後…連千毅持續蒐證：將一次對「這40人」提告

豪門婚變公婆「參戰」提告討豪宅　因為超胸網紅媳婦說溜嘴

抽多少過量？白目熱褲妹上網發問「初體驗」　圈粉警察下場慘曝

不畏疫情！白沙屯媽祖進香報名達9萬人　苗警公布交通疏導管制措施

28人派出所9確診　警員睡車上隔離...竹北「豪宅區土地公」快崩潰

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

婆婆甜喊李孝利「寶貝媳婦～」　她充滿幸福：我是寶貝嗎？

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

演技派！弟假裝挨打嫁禍爸 媽氣炸狂唸尪：扣你零用錢

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

撞飛滑手機騎士遭求償20萬　他怒PO畫面：這麼厚臉皮！

高雄嬤買早餐狂騎17公里！臉曬到紅燙「怎麼還沒到？」路人急報警

新北小女警自撞「巡邏車躺路中」！遭殃的還有1輛　女車主興奮了

吃喜酒「親友50人收罰單」　麥拉倫、賓士全中！4小時噴324張超速

台北鬼父用陀螺發條淫虐幼子　兒上課大喊：爸爸會摸我屁股

3歲弟弟尿床「遭虐31傷」不治　狠父聯手乾兒子老虎鉗、熱水害死他

跟勾惡空戰結束後…連千毅持續蒐證：將一次對「這40人」提告

豪門婚變公婆「參戰」提告討豪宅　因為超胸網紅媳婦說溜嘴

抽多少過量？白目熱褲妹上網發問「初體驗」　圈粉警察下場慘曝

不畏疫情！白沙屯媽祖進香報名達9萬人　苗警公布交通疏導管制措施

28人派出所9確診　警員睡車上隔離...竹北「豪宅區土地公」快崩潰

高雄嬤買早餐狂騎17公里！臉曬到紅燙「怎麼還沒到？」路人急報警

對決RNG選擇更換選手　PSG回應：教練團認為Azhi上場贏面比較大

澄清詹皇沒有決策權　湖人老闆：我為每個決定負責

新北小女警自撞「巡邏車躺路中」！遭殃的還有1輛　女車主興奮了

布里悍力阻樂天6連勝　林子崴生涯首遇味全

日本2022年版「防衛白皮書」草案　新增俄侵烏專章

新冠早得晚得「都比現在得好」！女主播嘆：幫醫療人員減少點壓力

第六感神準！　主播簡立喆「無症狀快篩陽」…APP當機排不到PCR

國際火線／貧窮比獨裁者可怕！小馬可仕當選總統的啟示

T1職籃「流量密碼」揭曉　中信特攻魏嘉豪成票選人氣王

媽幫小柯基內心OS配音 超萌聲調介紹一日生活

社會熱門新聞

限速40！139縣道吃喜酒　4小時開324件罰單

即／新店14歲少年發燒墜10樓亡　PCR結果出爐

公婆提告討豪宅　網紅媳婦敗訴理由曝

小女警恍神撞賓士+特斯拉　薪水不夠賠

鬼父用陀螺淫虐　兒想變成賽亞人

快訊／國道追撞！擺警示牌慘遭撞斷雙腿

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

跟勾惡空戰　連千毅將對40人提告

虎尾貨車與機車相撞　20歲騎士送醫不治

東吳5人幫吸金7.4億　主嫌遺書：對不起大家

避雷針引雷！母豬隻集體暴斃　已知27死130重傷

女警自撞還有1輛也遭殃！女車主興奮了

助陸富豪偷渡來台　導遊遭通緝下場曝

高職男國中女廁所嘿咻　兩邊爸媽互告求償

更多熱門

相關新聞

小女警恍神撞賓士+特斯拉　薪水不夠賠

小女警恍神撞賓士+特斯拉　薪水不夠賠

新北市林口警分局11日下午2時許，一部警用巡邏車行經林口區文化路三段392號前，駕駛鄂姓女警疑恍神不慎撞上路旁停車格內的NISSAN計程車、賓士GLA180及特斯拉Model3，當場造成警車翻覆，駕駛及副駕駛座警員自行爬出車內，幸好2人僅受到擦挫傷，民眾拍下事發現場，將照片貼到臉書社團《林口大家庭》，詳細事故原因待調查。

即／國1三義段連2車禍　5車追撞1人送醫

即／國1三義段連2車禍　5車追撞1人送醫

花蓮大雨傳死亡車禍　休旅撞橋墩副駕女不治

花蓮大雨傳死亡車禍　休旅撞橋墩副駕女不治

金門自小客翻車　駕駛「濃濃酒味」慘了

金門自小客翻車　駕駛「濃濃酒味」慘了

拒檢逃逸失控擦撞翻車　家暴通緝犯多吃1罪

拒檢逃逸失控擦撞翻車　家暴通緝犯多吃1罪

關鍵字：

女警自撞翻車

讀者迴響

熱門新聞

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

爸爸進門2hrs病毒傳全家！1家7口「只有奶奶逃過」

金剛直播淚崩認分手小嫻！　「變回朋友」曝原因

女子發出「12、0」數字後失聯

金剛、小嫻被爆已分手！「個性差異難磨合」搬出愛巢

限速40！139縣道吃喜酒　4小時開324件罰單

蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

金剛小嫻分手！遭質疑「為何一直營造甜蜜」和平回應

大戶賣600張台積電「慘賠9千萬」　網見細節全跪了

金剛小嫻分手粉急喊「雞翅怎麼辦？」　兩人揭後續處理

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

4300元活海鮮遭調包！他吃冷凍花蟹氣炸

即／新店14歲少年發燒墜10樓亡　PCR結果出爐

婆婆喊喉嚨痛！門診掏「2條線快篩」　醫嚇到臉綠

阿翔南下出外景　曝高鐵車站「疫情奇景」！

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面