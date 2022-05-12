新北小女警自撞「巡邏車躺路中」！遭殃的還有1輛　女車主興奮了

▲女警自撞翻車，一名遭殃車主曝光現場畫面。（圖／翻攝自PTT，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新北市林口警分局11日下午2時許，駕駛警用巡邏車的鄂姓女警行經林口區文化路三段392號前，疑恍神不慎撞上路旁的賓士GLA180及特斯拉Model3，當場造成警車翻覆，所幸駕駛及副駕駛座警員僅受到擦挫傷，不過後續可能的昂貴維修費也引發討論。對此，有鄉民就透露，其實被撞的還有一台車，且這台車就正是他女友的愛車。

一名鄉民在PTT表示，造成翻車被撞的第一台車，其實是他女友的Nissan Juke，但可能不是賓士、特斯拉所以並未獲得廣大關注。他也曝光現場第一時間照片並透露，當下女友在三井outlet上班，接到電話後就趕緊到現場，原本以為只是普通擦撞，沒想到車子整個爛了，「還好人不在車子裡，警察那邊也說全權負責，送原廠維修，平安就好。」

原PO補充，該輛車是原廠配色，不是計程車，「雖然常常會有路人招手」。另外有網友詢問，「女友有沒有痛哭？自己的愛車毀了。」他回應，「她很興奮第一次遇到這樣的事情。」有網友又問，「話說三井上班車不能停三井？」他則說，「她傻到忘記申請車位，好像三個月要申請一次，要等之後了。」

其他網友也紛紛留言，「人沒事就好，要是剛好要開車被他撞到還得了」、「女用一手車變事故車，幫QQ」、「還真的蠻衰的」、「這修好也只能賣二手換車了」、「到底怎麼開的，可以撞成這樣」、「至少撞的人是警察，穩賠也沒人受傷」、「怎麼撞成這樣，要嘛nissan紙糊的，要嘛女警當終極殺陣在開吧」。

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