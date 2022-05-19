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蘆洲「鋼管辣女警」確診！被爆「上班違紀拍片」　本人回應了

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

新北市蘆洲一名25歲女警長相甜美且熱愛鋼管舞蹈，一字馬性感指數破表。近期她因確診在家，沒想到19日變成臉書【靠北police】主角，爆料人稱她都在當網紅拍片違反紀律，女警無奈表示，跳舞影片為之前休假拍的，休養期間才上傳到抖音；蘆洲分局也相挺表示，蕭員目前服務於警備隊，工作表現正常未有不當言行。

▲▼蕭學逸。（圖／翻攝自蕭女IG）

▲蕭學逸外型亮麗又擅長性感舞蹈，目前IG已有1.1萬名粉絲。（圖／翻攝自蕭女IG）

臉書貼文說，「新北X州分局自以為網紅女警，放假要跳鋼管是你的自由，但上班請不要拍抖音跟自拍經營IG，違反勤務紀律是否處分？原來學姐的警察初衷是不符合勤指資格但賴在裡面爽，還沒有在警備隊上攻勢勤務（主動查察、巡邏等）完全不符合警政署規定，人事室何時要處理？還是其實你們只會退派出所敘獎啦！不要破壞警察形象跟團隊氣氛」。

現年25歲的蕭學逸親上火線留言回應，「因為上班確診，在家才開始玩抖音，把先前跳舞的影像後製並上傳，而我目前也還沒出關」、「上班時間自拍就違反勤務紀律且需要處罰分？會不會太嚴苛了，況且沒有影響到工作，而拍照、拍影片跟上傳日是分開的」。

▲▼蕭學逸。（圖／翻攝自蕭女IG）

▲▼蕭學逸簡單撥髮自拍都超美，會利用休假期間練習鋼管舞。（圖／翻攝自蕭女IG）

▲▼蕭學逸。（圖／翻攝自蕭女IG）

蕭學逸還說，「我不是勤指中心的內勤，而是編制在警備隊，來支援勤指外勤值勤員，便沒有不符合規定的問題，我也要用假日排輪值，協助遭性侵的被害人製作筆錄，不是內勤朝九晚五的工作時間，而我從來沒有阻擋過任何學長姐的獎」。

蕭學逸也喊話，「再者，如果真的看不慣我的貼文跟影片，可以封鎖我的，學姐！我一直都知道是您在惡意中傷，但請您放過自己吧！這麼仇恨這麼計較，不難過嗎？乾脆封鎖我，讓您自己好過些」。

▲▼蕭學逸。（圖／翻攝自蕭女IG）

▲女警脫下制服化身超性感鋼管女神。（圖／翻攝自蕭女IG）

蘆洲分局回應，蕭員目前服務於警備隊，工作表現正常未有不當言行，另於放假期間從事正當休閒活動，未有影響勤務紀律行為，而其勤務除了支援勤指中心，也要擔服深夜勤，還有「性侵被害人筆錄輪值」等其他勤務，照表輪休。

●甜美女警的辛苦人生

從IG上可見蕭學逸擅長性感舞蹈（好比椅子舞、臀舞等等）有時會放上工作時的自拍。但外型亮麗甜美的她，其實有著黑暗的童年，她出身在單親家庭，從小被同學欺負，她慢慢開始武裝自己，逃學、蹺家、說謊、偷竊、作弊，甚至是打架。後來因為不想成為社會刻板印象中的問題少年，才又回頭乖乖念書。

▲蕭學逸。（圖／翻攝自蕭學逸IG）

▲蕭學逸穿超高跟鞋劈腿，性感指數破表。（圖／翻攝自蕭女IG）

到了高中暑假跟畢業後的重考時期，蕭學逸為了上補習班，跑去加油站打工賺錢。她一共考了兩次學測，其中第二次學測拿了國文滿級分，但可惜，總分差兩分而錯過公費警察大學，所以考公費警專當警察。

蕭學逸在IG上分享，自己從小喜歡舞蹈，夢想成為舞者，國小學了幾年的芭蕾及中國古典舞、國中學了國際標準舞，後來準備拚大學及進入警專而暫停。到了去年，才終於鼓起勇氣接觸一直很想學的鋼管。

回首過去的日子，生活的壓力讓蕭學逸多次到精神科就醫，現在則是繼續努力照顧好心理健康。到了近期因為確診在家休養，竟遇到學姐的指控，令還在咳嗽的她深感無奈，撇開中傷爆料，這次因病回家也跟家人終於把從小的心結解開，算是不錯的收穫。

▼蕭學逸穿制服時的美照。（圖／翻攝自蕭女IG）

▲▼蕭學逸。（圖／翻攝自蕭女IG）

▲▼蕭學逸。（圖／翻攝自蕭女IG）

▲▼蕭學逸。（圖／翻攝自蕭女IG）

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