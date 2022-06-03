雲林+1437！兒童疫苗涵蓋率已逾8成　七鄉鎮診所連假持續接種　

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（3）日新增1437例本土確診個案，分別為斗六262例，虎尾203例，斗南149例，西螺125例，麥寮99例，北港77例，古坑68例，莿桐63例，土庫48例，崙背46例，四湖、林內各45例，大埤42例，台西30例，口湖31例，元長23例，水林11例，二崙34例，褒忠21例，東勢15例個案分佈20鄉鎮。

▲雲林縣本土確診個案今日＋1437例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日1437例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-92歲，無症狀11095人、輕症342人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1055人、確診者居家照護在管中有6289人。統計至6月2日止6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成10696人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成18399人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣今日確診死亡個案新增3例，另再增5例PCR陽性確診死亡待判定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，111年度統計本土累計確診數共26961例，其中1例為兒童重症、35例為死亡，其餘為無症狀和輕症個案；今日新增3名死亡確診個案與新增5名PCR陽性死亡個案，須待疾管署判定公告。

▲雲林縣累計35確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局表示，雲林縣兒童疫苗校園集中接種已於6/2完成，涵蓋率已超過8成；呼籲家長，還沒施打的孩子，端午假期共有20家診所不休息持續提供兒童接種BNT疫苗，請鄉親利用端午連假盡速帶小朋友至合約院所接種。

▲雲林端午節連假期間提供兒童疫苗接種診所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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