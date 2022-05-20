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被爆上班拍抖音！「鋼管辣女警」心累刪舞照　限動連3次對不起

記者陳雕文／新北報導

新北市蘆洲一名25歲女警長相甜美且熱愛鋼管舞蹈，一字馬性感指數破表。近期她因確診在家，但在19日變成臉書【靠北police】主角，爆料人稱她都在當網紅拍片違反紀律，女警無奈回應，跳舞影片在休假時拍的，休養期間才上傳到抖音；為了減少紛爭，女警已將所有跳舞影像下架，並發動態連說三次對不起。

▲▼批評。（圖／翻攝自臉書【靠北police】）

▲爆料批評。（圖／翻攝自臉書【靠北police】）

現年25歲的蕭學逸親上火線留言回應，「因為上班確診，在家才開始玩抖音，把先前跳舞的影像後製並上傳，而我目前也還沒出關」、「上班時間自拍就違反勤務紀律且需要處罰分？會不會太嚴苛了，況且沒有影響到工作，而拍照、拍影片跟上傳日是分開的」。

▲▼蕭學逸。（圖／翻攝自蕭女IG）

▲蕭學逸外型亮麗又擅長性感舞蹈，目前IG已有1.1萬名粉絲。（圖／翻攝自蕭女IG）

蕭學逸也喊話，「再者，如果真的看不慣我的貼文跟影片，可以封鎖我的，學姐！我一直都知道是您在惡意中傷，但請您放過自己吧！這麼仇恨這麼計較，不難過嗎？乾脆封鎖我，讓您自己好過些」。

▲▼蕭學逸。（圖／翻攝自蕭女IG）

▲▼女警脫下制服化身超性感鋼管女神。（圖／翻攝自蕭女IG）

▲蕭學逸。（圖／翻攝自蕭學逸IG）

由於不少酸民持續在貼文底下留言暗諷、抨擊，蕭學逸顧慮到分局形象，希望能將傷害降到最低，決定把所有在休假期間拍攝的跳舞片段、照片全部下架，還發現時動態道歉。

▲▼動態。（圖／翻攝自蕭女IG）

蘆洲分局回應，蕭員目前服務於警備隊，工作表現正常未有不當言行，另於放假期間從事正當休閒活動，未有影響勤務紀律行為，而其勤務除了支援勤指中心，也要擔服深夜勤，還有「性侵被害人筆錄輪值」等其他勤務，照表輪休。

▼蕭學逸外型出眾，隨興自拍都很美。（圖／翻攝自蕭女IG）

▲▼蕭學逸。（圖／翻攝自蕭女IG）

▲▼蕭學逸。（圖／翻攝自蕭女IG）

▲▼蕭學逸。（圖／翻攝自蕭女IG）

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