雲林兒童疫苗150校同步施打　累計施打率可達81.86%

▲雲林縣長張麗善今日進入校園視察兒童疫苗接種實況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林日前曾發生搶打疫苗與診所大排長龍情況，雲林縣政府為解決家長擔憂，於5月底及6月初安排校園集中施打，使有意願施打疫苗的5-11歲孩子，連假前完成接種。雲林縣長張麗善今(2)日前往小學施打站關心進行實況，肯定校園安排的動線和場地規畫順暢，同時也呼籲尚在觀望的家長能盡速安排孩子施打。

近日來，雲林校園集中施打讓家長不用舟車勞頓、也不用奔波到外縣市，在學校大禮堂很空曠，保持社交安全距離，動線也順暢，再加上孩子施打完後在家長陪同下可以觀察15分鐘，如果孩子身體無變化就可以離開學校返家休息，家長也應注意要讓孩子這段時間多喝水多休息、避免劇烈運動。

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▲加上今天施打的人數，預計雲林縣兒童疫苗施打率可達81.86%、達30863人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善說明，適逢停止實體上課期間，造成疫苗施打有時程上的延宕，但是如未盡速施打，孩子就沒有保護力，因此縣府在5月23日首次採行線上遠距教學時，就開始規劃安排孩子在家長的陪同下回到校園施打疫苗，讓孩子在最短時間內完成疫苗施打，避免家長到診所施打過度擁擠。

張麗善表示，幼兒園疫苗施打為6月1日、2日，今天有75間國小及41間幼兒園同時施打，在今天之前，已有16668人完成BNT兒童疫苗施打，今天全縣約有150所國小進行疫苗施打，如加上今天施打的人數，預計雲林縣兒童疫苗施打率可達81.86%、達30863人。期趕在端午節前讓全縣已簽署同意施打的幼兒園和國小學童全數施打完畢。

▲雲林縣長張麗善今日進入校園視察兒童疫苗接種實況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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