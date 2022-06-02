電子圍籬出錯！派案8645件「近半都誤報」　黃珊珊也被警察半夜敲門

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯表示，有民眾陳情，確診隔離期間仍不斷收到中央簡訊稱「已離開居家範圍」，甚至人在台北市居家隔離，卻接到桃園警方電話，調閱電子圍籬智慧監控系統發現，今年4月派案數8645件，但有4617件為誤報。台北市副市長黃珊珊也坦言，自己確診時也曾被警察到家按門鈴確認。

台北市議會2日下午進行市政總質詢，徐巧芯提及，近期接獲民眾陳情，自己是在5月12日確診，確診期間有連續3天皆收到中央流行疫情指揮中心簡訊通知「已離開居家範圍」，認為在家隔離已身心俱疲，卻不斷接獲通知說他離開居家範圍，讓該民眾不勝其擾。

徐巧芯調閱「電子圍籬智慧監控系統」誤報案件發現，今年4月派案案件數有8645件，確定誤報案件數共有4617件，將近有一半以上都是電子圍籬誤報的狀況，若民眾已經確診在家隔離，沒有離開居家範圍，但卻一直收到簡訊騷擾或是警方致電確認的情況到底該怎麼辦？是否有方式可以降低電子誤報的情形？

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

台北市副市長黃珊珊則坦言，自己確診在家隔離期間，也有發生警察於凌晨1時到家裡按門鈴，確認她是否有外出的情形，電子圍籬誤報率是因為基地台的緣故，基地台有時候在晚間或某個時段，2個基地台之間可能會出現訊號跳來跳去的狀況，是電信業者訊號的問題。

黃珊珊說明，區關懷中心接獲不少民眾打來反映電子圍籬誤報，北市府會請警察局將民眾誤報的紀錄排除忽略，不會紀錄民眾違規；現在居家隔離已經沒有電子圍籬，而中央目前也在研議有關確診者、居家照護，以及國外返台居家檢疫者是否需要電子圍籬，目前傾向是不再使用電子圍籬。

最後，徐巧芯表示，中央目前的防疫措施是越來越趨向開放，而且台灣民眾素養很高，一直都很配合政府防疫，多數人不會違規，反而是被電子圍籬誤報的情況比較多，民眾確診在家隔離身體已經不舒服，卻又受到電子圍籬誤報的壓力，讓民眾感到身心俱疲、不勝其擾，建議市府應適時向中央反映取消電子圍籬的做法。